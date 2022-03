¿Mala suerte? Perú cayó en el ‘grupo de la muerte’ en el sorteo mundialista de Mister Chip

Luego de finalizar la última fecha de las eliminatorias sudamericanas, el estadístico español Mister Chip realizó un simulacro del sorteo para el Mundial Qatar 2022. Allí, la selección peruana no pudo caer en un grupo más complicado, pues se cruzaría con dos potencias mundiales. La Bicolor terminó en el quinto lugar y tendrá que vencer a Australia o Emiratos Árabes para concretar el sueño mundialista.

Mister Chip realizó una transmisión en vivo a través de su cuenta oficial de Twitch, donde efectuó un simulacro del sorteo para la Copa del Mundo. Los dirigidos por Ricardo Gareca cayeron en el Grupo D junto a Inglaterra, Países Bajos y Marruecos. Un grupo muy difícil para poder acceder a octavos de final.

Los panelistas que acompañaban al estadístico español indicaron que la Bicolor quedaría eliminada en primera ronda. Sin embargo, Mister Chip apostó por el ‘equipo de todos’. “Yo creo sinceramente que segundo es Perú, a mí me gusta mucho cómo juega al fútbol” , apuntó.

“Holanda me parece que a este Mundial va de paseo, nadie me dice nada de Holanda. Depay, Frenkie De Jong y Virgil van Dijk no me dicen absolutamente nada” , agregó el español sobre el otro candidato a pasar de ronda.

¿Cuándo será el repechaje por el Mundial?