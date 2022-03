Conmebol se sumó al festejo de la selección peruana: “Cómo no te voy a querer”

El sufrimiento de los hinchas de la selección peruana a lo largo de las Eliminatorias Qatar 2022 se terminó el último martes, luego de que la Bicolor venciera 2-0 a Paraguay y asegurara el cupo de repechaje. Tras la victoria, la celebración se trasladó desde el Estadio Nacional hacia todos los rincones del país y llegó, incluso, hasta la Conmebol, que no dudó en reproducir una de las barras más famosas de aliento al equipo.

“Cómo no te voy a querer, cómo no te voy a querer, si eres mi Perú querido, el país bendito que me vio nacer...”, escribió el organismo rector del fútbol sudamericano en su cuenta de redes sociales. En la misma publicación, la institución adjuntó fotografías de los jugadores festejando el triunfo que les dio el quinto puesto de la tabla de posiciones.

Poco antes, la Conmebol ya había destacado que la Blanquirroja “mantiene vivo su sueño de estar en Qatar 2022″. Además, elogió al entrenador Ricardo Gareca, a quien le dedicó otra postal especial con la frase: “El ‘Tigre’ volvió a hacerlo”.

Mensaje de la Conmebol. Foto: captura de Twitter

Ahora, lo que le resta a la selección peruana para meterse oficialmente en su segundo mundial consecutivo es superar el duelo por el repechaje intercontinental frente al representante de Asia, que saldrá del vencedor en la llave Emiratos Árabes Unidos vs. Australia. Dicho partido se llevará a cabo en la capital qatarí (Doha) en junio de este año.

Conmebol liberó audios del VAR en el Perú vs. Paraguay

Este miércoles, la Conmebol compartió a través de su canal oficial en YouTube los audios del VAR en la victoria 2-0 ante la Albirroja. Las únicas dos jugadas analizadas por el videoarbitraje fueron un posible penal por mano de Miguel Trauco en el área y un tiro libre directo por falta de Alexander Callens sobre Julio Enciso.

En ambos casos, el árbitro Fernando Rapallini desestimó las supuestas faltas, decisión que fue confirmada por los responsables en la cabina tras la revisión de las imágenes.