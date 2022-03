James Rodríguez al no clasificar con Colombia a Qatar: “Con los jugadores que tenemos, no es justo”

Cumplieron, pero no fue suficiente. Colombia venció por 1-0 a Venezuela en el partido por la última fecha de las Eliminatorias Qatar 2022 en Sudamérica. No obstante, este triunfo no pudo servir para su clasificación al repechaje debido a que el pase de la escuadra cafetera dependía en gran parte del resultado de Perú, que derrotó a Paraguay y obtuvo el cupo de la repesca.

Tras perder la clasificación al Mundial de noviembre, el atacante colombiano James Rodríguez, autor del tanto ante la Vinotinto, se mostró afectado por no poder llevar a su selección a la próxima tanda mundialista.

“Triste porque quedamos afuera de una Copa del Mundo con los jugadores que tenemos, creo que no es algo justo . Debemos trabajar en los próximos cuatro años”, declaró luego del término del partido que se disputó en Puerto Ordaz.

Asimismo, el jugador del Al-Rayyan de Qatar se refirió a la molestia de la hinchada al no poder adjudicarse el cupo del repechaje y al trabajo realizado por el plantel que comanda Reinaldo Rueda.

“Creo que ahora no hay palabras, hoy hemos hecho nuestro trabajo y cuando ya no depende de ti mismo, es mucho más complicado ”, enfatizó.

En el partido por la fecha 17, Colombia logró vencer una larga sequía de goles que perjudicó su participación a lo largo de las Eliminatorias Sudamericanas e imposibilitó su clasificación hacia la Copa del Mundo de Qatar.

Con el final de la jornada definitoria, la selección cafetera se hizo con el sexto puesto de la tabla de posiciones, con 23 puntos, a tan solo uno de diferencia de la escuadra peruana, que se medirá en el repechaje ante el ganador del partido entre Australia y Emiratos Árabes Unidos por la repesca de Asia.

¿Cuándo se juega el repechaje?

El partido que definirá al próximo rival de la selección peruana se disputará el próximo 7 de junio del 2022, en campo neutral, en Doha, Qatar. Unos días después, entre el 13 o el 14 de junio, se llevará a cabo el cotejo de repechaje contra Perú, también con sede en el país árabe.