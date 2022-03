Las duras palabras del presidente de la ANFP hacia Reinaldo Rueda tras eliminación de Chile

Chile cayó 0-2 ante Uruguay por la fecha 18 de las Eliminatorias Qatar 2022 y nuevamente le dijo adiós a una Copa del Mundo. La denominada ‘generación dorada’ de la escuadra sureña sumó otro fracaso clasificatorio y las reacciones no se hicieron esperar. Una de ellas fue de Pablo Milad, el presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile (ANFP).

En su intento por explicar la contratación de Martín Lasarte, el mandamás del balompié chileno tuvo duras palabras hacia el proceso liderado por Reinaldo Rueda. Milad reveló los problemas que hubo en la interna de la Roja con el técnico colombiano.

“El camarín estuvo completamente desecho. A mí me tocó verlo con Reinaldo. No había unión ni un patrón común. Era un camarín difícil”, confesó. El presidente de la ANFP no dudó en calificar el proceso rumbo a Qatar 2022 como un fracaso.

“Siempre es fracaso cuando no se logra un objetivo. No solo lo es para mí, sino que para el fútbol chileno. Acá somos responsables todos”, aseguró. Finalmente, Milad prefirió no asegurar ni descartar la continuidad de Lasarte al frente de la Roja. “Martín tiene contrato y depende de los resultados de ahora. Lo vamos a analizar con frialdad en la cabeza. Lo daremos a conocer a su debido tiempo”, sentenció.