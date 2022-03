Gianluca Lapadula: 5 de los mejores momentos en los que demostró ser bien peruano

Es uno de nosotros. Gianluca Lapadula se ganó el corazón del pueblo peruano luego de su óptimo desempeño con la selección, tal y como demostró en el Perú vs. Paraguay, donde anotó uno de los dos goles que nos permitió obtener el pase al repechaje.

Al inicio, el ingreso del ítalo-peruano fue cuestionado por la prensa deportiva y la hinchada, que no veían con buenos ojos que no hayamos sido la primera opción de Lapadula para elegir selección. Especialmente porque él no ocultó su desdén al no ser convocado por la escuadra italiana para jugar las eliminatorias.

Sin embargo, poco a poco, el ‘Bambino’ fue conectando más con los jugadores de la Bicolor y consiguió ganarse el cariño de la barra gracias a su personalidad bonachona y su gran juego. Por eso, aquí te traemos cinco momentos en los que Gianluca Lapadula demostró que es súper peruano.

Aprendió el himno nacional

De madre peruana y padre italiano, Lapadula se crio en Turín sin muchas conexiones con sus raíces incas. Por lo mismo, cuando recién se unió a la selección no hablaba muy bien el español y, obviamente, no sabía la letra del himno nacional.

Gianluca Lapadula cantando el himno nacional en el encuentro entre Argentina vs. Perú en el 2020. FOTO: Instagram.

Aunque, como siempre ha demostrado, el ‘Bambino’ estaba ansioso por compenetrarse con su lado peruano desde el inicio. Por ello, en el encuentro entre Argentina vs. Perú en el 2020, Gianluca sorprendió a propios y extraños cuando entonó las sagradas notas del himno nacional al iniciar el encuentro como titular de la Blanquirroja.

Bailó cumbia con Cueva y Carrillo

En el marco de la Copa América, Gianluca tuvo un gran desempeño en el duelo contra Paraguay. El ítalo-peruano anotó dos goles y fue fundamental para clasificar a la semifinal del torneo.

En el camerino, el seleccionado festejó junto a lo siempre animados miembros del equipo nacional. Christian Cueva, como buen amante de la cumbia peruana, lo sacó a bailar el icónico tema “El cervecero” de Armonía 10. André Carrillo no se quiso perder este momento y se unió a sus compañeros con Sergio Peña.

Le entregó camiseta peruana al papa

El delantero de la selección peruana estuvo de viaje en el Vaticano y no dudo entregarle al sumo pontífice una camiseta de Perú. En un video que se volvió viral, se puede ver que, luego de un breve diálogo, el papa le estrecha la mano a ‘Lapagol’ y recibe la camiseta bicolor, para luego entregársela a uno de los miembros de seguridad y poder continuar con su recorrido protocolar.

“En este año del bicentenario en Perú, donde en el Vaticano se realizó el nacimiento peruano, tuve el inmenso placer de poder entregar personalmente al papa una camiseta de nuestra selección. ¡Gracias de corazón, santo padre! ¡Fue una gran emoción verlo y darle la mano!”, escribió Gianluca en su cuenta de Instagram.

Gianluca Lapadula le entrega camiseta peruana al papa. Foto: Instagram

El ‘Bambino’, tan humilde como siempre, no tuvo problema en firmar autógrafos y tomarse selfies con los aficionados que encontró en la Plaza San Pedro.

Su cariño y entrega a la selección

Desde el principio, una de las cosas que más llamaron la atención de Gianluca Lapadula fue lo cariñoso que se muestra con todos a su alrededor, ya sean jugadores de la Bicolor, del equipo contrario, familiares, o fanáticos.

“Gianluca me ha dado como 340.000 abrazos” , dijo entre risas Jefferson Farfán a una entrevista con ESPN al confirmar con esto que el ‘Bambino’ logró caerle muy bien a todos los chicos de la selección por la buena onda que se maneja en el equipo.

Pero ‘Lapagol’ no es solo reconocido por su afectuosa manera de celebrar en la cancha, sino también por la entrega y dedicación que ha mostrado en cada partido. Se ganó el apodo de ‘Batidula’ luego de que tuviera que usar un protector facial de color negro tras romperse la nariz en un partido.

Cantó “Contigo Perú” junto a toda la hinchada

El número 9 fue uno de los más emocionados con el triunfo peruano en casa contra Paraguay por 2-0. Gianluca anotó uno de los tantos que nos dio el pase al repechaje en la última fecha de las Eliminatorias Qatar 2022 y no dudó en mostrar su entusiasmo con esta nueva oportunidad para ir al Mundial Qatar 2022.

En un conmovedor momento, y sorprendiendo a más de uno, Lapadula se acercó a las tribunas junto a los jugadores de la selección para entonar el que viene siendo conocido como el ‘segundo himno del país’: “Contigo Perú”.

Visiblemente emocionado y abrazándose con sus compañeros de equipo y cuerpo técnico, el delantero de 32 años entonó el tema escrito por Agusto Polo Campos.