[En Vivo] Jamaica vs. Honduras, Eliminatorias Qatar 2022: ¿a qué hora y dónde ver?

MIRA AQUÍ EN VIVO Jamaica vs. Honduras | Ambos equipos se enfrentarán por la última fecha de las Eliminatorias Concacaf hoy, miércoles 30 de marzo. El duelo iniciará a las 8.05 p. m. (hora peruana) y contará con la transmisión de Star Plus. Además, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy en la web de La República Deportes.

Jamaica vs. Honduras: posibles alineaciones

Jamaica: Blake; Leigh, Lowe, King; Ximines, Walker, Rose, Brown; Bailey, Green, Gray.

Honduras: Menjivar; Santos, Quaye, Maldonado, Garcia; I. Lopez, Mejia, Arriaga, Acosta, K. Lopez; Lozano.

Jamaica vs. Honduras: ficha del partido

Eliminatorias CONCACAF Jamaica vs. Honduras ¿Cuándo juegan? HOY, miércoles 30 de marzo ¿A qué hora? 8.05 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Stadium Independence Park ¿Canal? Star Plus

¿A qué hora juegan Jamaica vs. Honduras?

El encuentro entre Jamaica vs. Honduras se disputará a las 8.05 p. m. (hora peruana). Consulta el horario según tu zona geográfica:

Canadá: 9.05 p. m.

Jamaica: 8.05 p. m.

Honduras: 7.05 p. m.

Perú: 8.05 p. m.

Colombia: 8.05 p. m.

Ecuador: 8.05 p. m.

Bolivia: 9.05 p. m.

Venezuela: 9.05 p. m.

Brasil: 10.05 p. m.

Argentina: 10.05 p. m.

Chile: 10.05 p. m.

Paraguay: 10.05 p. m.

Uruguay: 10.05 p. m.

Estados Unidos (ET): 9.05 p. m.

¿Qué canales transmiten el Jamaica vs. Honduras?

Canadá: Sportsnet

Jamaica: Flow Sports

Perú: Star Plus

Colombia: Star Plus

Ecuador: Star Plus

Bolivia: Star Plus

Venezuela: Star Plus

Brasil: Star Plus

Argentina: Star Plus

Chile: Star Plus

Paraguay: Star Plus

Uruguay: Star Plus

Estados Unidos: Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW, Paramount+.

¿Cómo ver Jamaica vs. Honduras ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Jamaica vs. Honduras por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Jamaica vs. Honduras?

Para acceder a Star Plus para ver el Jamaica vs. Honduras, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Dónde juegan Jamaica vs. Honduras?

El encuentro entre Jamaica vs. Honduras se disputará en el The National Stadium Independence Park por la última fecha de las Eliminatorias Concacaf.