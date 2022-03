¡Colombia de luto!: periódico le dedica obituario a la selección cafetera

La última fecha de las eliminatorias dejó toda clase de emociones en el continente. La Bicolor, que dependía de sí misma para seguir soñando con el Mundial, obtuvo una victoria por 2-0 ante Paraguay en Lima, lo que a su vez significó su acceso al repechaje, el último boleto que quedaba por disputar en las clasificatorias Conmebol. La alegría nacional contrastó con las caras largas de los hinchas colombianos, ya que el futuro de su selección estaba sujeto al resultado final del cotejo realizado en el Estadio Nacional. Aunque Colombia hizo su tarea y ganó por 1-0 ante una aguerrida Venezuela, no fue suficiente y quedó fuera de la lucha mundialista por un punto, dado que, con el triunfo obtenido, la Blanquirroja se quedó con el quinto lugar de la tabla.

Las muestras de tristeza, decepción e indignación ante los malos resultados no se hicieron esperar entre los hinchas del cuadro cafetero. En tanto, los medios de comunicación colombianos no fueron ajenos al mal momento de su selección. Entre estos, ha resaltado la curiosa forma en la que el diario El Tiempo, uno de los más importantes de Colombia, ha ironizado sobre la eliminación de su conjunto nacional al dedicarle un obituario a todas las personas involucradas en el proceso rumbo a Qatar 2022, desde el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol hasta los jugadores convocados a lo largo de las eliminatorias.

“Nuestro equipo, la Selección Colombiana de Fútbol, descansa en la paz de la eliminación: el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún Franco; sus vicepresidentes, Fernando Jaramillo Giraldo y Álvaro Gonzáles Alzate, y los restantes miembros del Comité Ejecutivo; el seleccionador nacional Reinaldo Rueda Rivera y sus compañeros de cuerpo técnico; el anterior seleccionador nacional Carlos Queiroz y sus compañeros de cuerpo técnico, y los 42 futbolistas que jugaron en la eliminatoria sudamericana para la Copa del Mundo de Qatar 2022, invitan a los aficionados a la velación y exequias mundialistas que se realizarán a partir de hoy en todo el país. Por favor, no enviar flores”, reza la imagen compartida por el diario.

Crónica de una muerte anunciada

Durante las 18 fechas del proceso mundialista, la selección de Colombia se caracterizó por ser muy irregular y lograr pobres resultados que a la larga desencadenaron su eliminación. Las derrotas por 3-0 frente a Uruguay; 6-1 frente a Ecuador, en la era Queiroz; y seis fechas seguidas sin anotar un solo gol durante la dirección de Reinaldo Rueda llevaron al conjunto cafetero a una situación límite, que se vio complicada tras la victoria peruana en Barranquilla, partido bisagra para las aspiraciones del equipo de James Rodríguez, que dejaba de depender de sí mismo para seguir soñando con Qatar.

Esta es la primera vez desde 2010 que Colombia no asiste a una cita mundialista. Curiosamente, en aquella ocasión, en las eliminatorias rumbo a Sudáfrica 2010, la selección cafetera también quedó fuera del puesto de repechaje por un solo punto. Por el momento, no se ha evaluado la continuidad o la salida del director técnico Reinaldo Rueda, ya que no son pocos los que piden su renuncia, así como una reestructuración de la dirigencia futbolística.

¿Qué equipos se enfrentarán en el repechaje intercontinental?