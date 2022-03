Alexia Putellas tras triunfazo de Barcelona: “Lo de hoy, sin duda, es histórico”

FC Barcelona y Real Madrid protagonizaron la primera edición del clásico español en una Champions League Femenina. El equipo blaugrana, vigente campeón del torneo, mostró su mejor versión este miércoles en un Camp Nou de ensueño, totalmente lleno, y clasificó a las semifinales, en donde esperarán al ganador de la llave entre Arsenal y Wolfsburgo.

A pesar de que, en el marcador global, las culés se impusieron 8-3, las merengues marcaron goles y, en su primera participación en la Liga de Campeones de Mujeres, complicaron a las catalanas. Sin embargo, con una fenomenal Alexia Putellas, el Barça se deshizo de su clásico rival.

La mejor futbolista del mundo marcó solo un tanto esta noche, pero en el resultado global hizo en total tres goles. La ganadora del Balón de Oro y del FIFA The Best se quedó vislumbrada por el impresionante marco del Camp Nou, ya que asistieron 91.553 personas, récord mundial de un estadio con más hinchas en la historia del fútbol femenino .

“No tengo palabras, la verdad, ha sido super mágico. Ha terminado el partido, la gente no quería irse a su casa, hemos tenido esa conexión , cantaban que querían estar en Turín. Es increíble, y hay que agradecerlo, no solo con palabras, si no con trabajo cada día, competir en cada partido e ir a por lo que nos piden”, sostuvo Putellas.

“Lo hemos celebrado con la afición porque es motivo de alegría. Había mucha gente, muchas niñas, mucha gente del Barça. Lo de hoy, sin duda, es histórico ”, añadió la capitana del Barcelona, que lleva 29 anotaciones y 16 asistencias en 33 encuentros jugados esta temporada 2021/2022.

“La verdad es que cuando salen las entradas y se agotan en tres días, te quedas un poco sorprendida, porque te dices que la gente tiene ganas de Camp Nou, de ver al equipo, y te lo puedes imaginar, pero vivirlo no tiene punto de comparación. Todo el mundo quería hacer historia hoy”, sentenció.