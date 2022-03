¿Cómo ver por Roja Directa el Perú vs. Paraguay EN VIVO?

El Perú vs. Paraguay por Roja Directa será la última oportunidad que tendrá la Bicolor para demostrar de qué está hecha. Hay frustración por no haber alcanzado la clasificación directa, pero la Blanquirroja todavía tiene la opción de aspirar al cupo de repechaje. Para ello debe vencer sí o sí a la selección guaraní en el Estadio Nacional desde las 6.30 p. m. de este martes 29. Los paraguayos no quieren quedarse atrás y están con deseos de revancha por la eliminación en Lima por el Mundial de 1994.

Conoce más acerca de este encuentro clave, como los horarios en el mundo, los canales de transmisión las alineaciones y la forma de seguir el minuto a minuto de este compromiso EN VIVO ONLINE GRATIS por medio de Roja Directa.

¿A qué hora juegan Perú vs. Paraguay?

El partido EN VIVO entre Perú vs. Paraguay por las Eliminatorias Qatar 2022 empezará a las 6.30 p. m. (hora peruana) o a las 7.30 p. m. (hora paraguaya). Aquí te dejamos el resto de horarios según tu ubicación geográfica.

Perú: 6.30 p. m.

Paraguay: 7.30 p. m.

México: 5.30 p. m.

Colombia: 6.30 p. m.

Ecuador: 6.30 p. m.

Bolivia: 7.30 p. m.

Venezuela: 7.30 p. m.

Argentina: 8.30 p. m.

Brasil: 8.30 p. m.

Chile: 8.30 p. m.

Uruguay: 8.30 p. m.

¿Qué canal transmite el partido Perú vs. Paraguay?

Estas son las señales en las que podrás disfrutar este compromiso:

Perú: Movistar Deportes Perú, Movistar Play

Paraguay: Tigo Sports Paraguay

Argentina: Canal 7 TV Pública

Bolivia: Tigo Sports Bolivia

Brasil: SporTV 3

Chile: Estadio TNT Sports, TNT Sports Go

Ecuador: Canal del Fútbol

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere.

¿Dónde ver Perú vs. Paraguay EN VIVO ONLINE GRATIS?

Si no tienes la posibilidad de conectarte por cable o satélite, puedes seguir todas las incidencias, alineaciones, anotaciones y cambios de esta contienda entre Perú vs. Paraguay a través de La República Deportes.

¿Cómo ver Perú vs. Paraguay en Roja Directa?

Para seguir este partido por Roja Directa, toma en cuenta lo siguiente:

Ingresa a rojadirectaenvivo.club

En la lista de cotejos busca Perú vs. Paraguay

Haz clic en el cotejo y cierra la publicidad

Disfruta del evento.

¿Cómo ver Roja Directa por internet gratis?

Roja Directa online está disponible para dispositivos de escritorio y móviles de manera gratuita. Solo debes ingresar a rojadirectaenvivo.club y tener una señal de internet lo suficientemente estable para evitar los cortes.

Alineación posible de Perú vs. Paraguay

Perú: Pedro Gallese, Jhilmar Lora, Carlos Zambrano, Alexander Callens, Miguel Trauco, Renato Tapia, Sergio Peña, Yoshimar Yotún, Christian Cueva, Edison Flores, Gianluca Lapadula.

Paraguay: Antony Silva, Robert Rojas, Luis Felipe Zárate, Fabián Balbuena, Iván Torres, Jesús Medina, José Florentín, Richard Sánchez, Adrián Cubas, Richard Ortiz, Julio César Enciso.