Solo vale ganar: la selección peruana a un paso del repechaje

Por Mariano Lopez V.

No es ser triunfalista, no es pecar de confiado. Con total convencimiento, puedo afirmar que Perú llega al decisivo partido de hoy contra Paraguay en el mejor escenario posible para quedarse con el quinto puesto y jugar el repechaje a Qatar 2022.

Ocho selecciones de las diez que participan en las eliminatorias de Conmebol —porque Brasil y Argentina siempre tienen su cupo asegurado— darían todo para depender de sí mismas en la última fecha. Y la ‘Blanquirroja’ está ahí, donde todos quisieran estar. A un paso de repetir el milagro llamado Rusia 2018.

Uno, a simple vista, podría pensar todo lo contrario. Lo entiendo. La ‘Albirroja’ ha vencido más veces a la ‘Bicolor’ en el historial general. Disputaron tres Copas del Mundo más que nosotros. Sus equipos suelen competir en instancias importantes de torneos internacionales, a diferencia de las constantes decepciones que ofrece la Liga 1 en Copa Libertadores y Sudamericana. Entonces, ¿cómo podría definir esto como un escenario ideal? La selección de Ricardo Gareca es una isla, una realidad alterna del alicaído fútbol peruano. Tan simple como eso.

No existe mejor escenario que enfrentar a un equipo eliminado, sin hambre de gloria ni objetivo concreto. Jugarán por el honor. Paraguay no tiene ninguna opción de clasificar al Mundial. Llega al Nacional, por si fuera poco, con cinco bajas importantísimas. Entre ellas, el defensa Gustavo Gómez (capitán) y Miguel Almirón, talentoso volante del Newcastle inglés. Por otro lado, y ahondando en la importancia del ‘Tigre’, los guaraníes son el único país sudamericano que no ha podido vencer a Perú en la era Gareca, sumando cinco derrotas y dos empates. Ojo, al igual que hoy, varios de esos partidos fueron trascendentales: el tercer puesto de la Copa América 2015, el 4-1 en Asunción por eliminatorias y los cuartos de final de la Copa América 2021.

Pese a la superioridad bicolor en los últimos tiempos, Guillermo Barros Schelotto, director técnico del cuadro visitante, afirmó estar “encantado” de enfrentar un partido de tamaña importancia. “Vamos a jugar con honestidad y un profesionalismo máximo de tratar de ganar. Con Ecuador hicimos un muy buen partido, corregimos un montón de cosas y comenzamos a construir algo para comenzar a ilusionarnos de a pocos. Este es un escenario igual. Está toda la expectativa puesta en este partido”, afirmó en conferencia de prensa. El ‘Mellizo’, además, hizo referencia a Colombia: “Según este resultado, tendrán opciones otras selecciones”. Es cierto, los ‘cafeteros’, que visitan a la eliminada Venezuela en Puerto Ordaz, necesitan ganar y que Perú no haga lo mismo. ¿Lo bueno? Los dirigidos por Reinaldo Rueda no triunfan en territorio llanero por eliminatorias desde 2003. Chile, con menos opciones del repechaje (debe sumar de a tres y que tanto Perú como Colombia no lo consigan), recibirá a Uruguay en Santiago. Ecuador vs. Colombia y Bolivia vs. Brasil completarán la última jornada.

Infografía - La República

Entonces, la pelota está en nuestra cancha. La alegría de 30 millones de peruanos depende de un triunfo. Uno. Uno solo. Gareca ya logró 39. Sabe cómo hacerlo. Esta vez no hará ningún experimento, no cambiará de sistema. Gabriel Costa no arrancará por el lesionado André Carrillo, pese a ser su posición natural. Lo hará Edison Flores, el segundo jugador con más goles (15) anotados desde que el ‘Tigre’ asumió las riendas de la ‘Blanquirroja’. Que hoy sume 16, 17, los que sean necesarios. El repechaje nos espera.