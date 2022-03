Perú vs. Paraguay: las recomendaciones que debes seguir si irás al Estadio Nacional

Perú vs. Paraguay. Hoy, martes 29 de marzo la selección peruana jugará ante Paraguay por la última jornada de las Eliminatorias Qatar 2022. Este partido es de suma importancia porque de ganar, la ‘blanquirroja’ tendrá la posibilidad de entrar a la zona de repechaje y seguir luchando por ese cupo al Mundial.

Por eso, si eres uno de los afortunados hinchas que asistirá al Estadio Nacional para alentar a la selección en su partido clave ante Paraguay deberás tener en cuenta las siguientes recomendaciones.

Recomendaciones que debes seguir si irás al Estado Nacional

Aunque el partido entre Perú vs. Paraguay empieza a las 6.30 p.m., la Selección Peruana, a través de sus redes sociales, recomendó a los hinchas llegar al Estadio Nacional horas antes con el fin de evitar aglomeraciones tanto en la entrada como en el transporte público. En ese sentido, las puertas del coloso de José Diaz estarán abiertas desde las 2.00 p.m.

La selección peruana brindó algunas recomendaciones para los hinchas que asistirán al Estadio Nacional. Foto: Twitter @SelecciónPerú

Asimismo, solo ingresarán mayores de 18 años con vacunación completa y dosis de refuerzo , así como niños de 12 a 17 años con las dos dosis de inmunización y en compañía de un adulto. Los hinchas deberán tener cuidado con quienes asistan para alentar a la ‘Bicolor’, ya que los menores de 12 años no ingresan.

Además, todos los asistentes deben llevar de forma obligatoria su documento de identidad (DNI), el ticket impreso y su cartilla de vacunación completa más la dosis de refuerzo (tres en total). Esto de acuerdo a los reglamentos impuestos por el Gobierno Central.

Para evitar la propagación del coronavirus es importante que todos los hinchas cumplan con las medidas de bioseguridad, es decir, mantengan su distancia social y se coloquen correctamente la mascarilla.

¿Qué canales transmitirán el partido Perú vs. Paraguay?

Si no lograste encontrar boletos para ver el encuentro entre Perú vs Paraguay desde el Estadio Nacional, no te preocupes. El partido será transmitido por los siguientes canales de televisión: