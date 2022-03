Portugal vs. Macedonia del Norte EN VIVO: con Cristiano, a qué hora y dónde ver el partido por eliminatorias

Ver EN VIVO Portugal vs. Macedonia del Norte EN DIRECTO este martes 29 de marzo por la final de la ruta C de los repechajes UEFA de las Eliminatorias Qatar 2022. El duelo comenzará a la 1.45 p. m. (hora peruana) y se disputará en el Estadio Do Dragao, escenario ubicado en la ciudad de Porto.

Portugal vs. Macedonia del Norte: ficha del partido

Eliminatorias Qatar 2022 - UEFA Portugal vs. Macedonia del Norte ¿Cuándo juegan? Hoy, martes 29 de marzo ¿A qué hora? 1.45 p. m. (hora peruana) ¿Dónde juegan? Estadio Do Dragao, Porto, Portugal. ¿Dónde lo transmiten? DirecTV Sports, ESPN y Star+

¿A qué hora juegan Portugal vs. Macedonia del Norte?

Perú: 1.45 p. m.

México: 12.45 p. m.

Ecuador: 1.45 p. m.

Colombia: 1.45 p. m.

Venezuela: 2.45 p. m.

Bolivia: 2.45 p. m.

Paraguay: 2.45 p. m.

Argentina: 3.45 p. m.

Chile: 3.45 p. m.

Uruguay: 3.45 p. m.

Brasil: 3.45 p. m.

España: 8.45 p. m.

¿Dónde ver Portugal vs. Macedonia del Norte por DirecTV Sports?

Argentina: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Uruguay: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Chile: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Perú: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Colombia: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Ecuador: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K).

¿Dónde ver Portugal vs. Macedonia del Norte vía ESPN?

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite)

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV).

¿Dónde ver Portugal vs. Macedonia del Norte por internet?

Para que no te pierdas la transmisión del Portugal vs. Macedonia del Norte por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

Portugal vs. Macedonia del Norte: posibles alineaciones

Portugal : Diogo Costa; João Cancelo, Pepe, Fonte, Guerreiro; Danilo, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Otávio; Cristiano Ronaldo, Jota.

: Diogo Costa; João Cancelo, Pepe, Fonte, Guerreiro; Danilo, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Otávio; Cristiano Ronaldo, Jota. Macedonia del Norte: Dimitrievski; S. Ristovski, Velkovski, Musliu, Alioski; Churlinov, Ademi, Bardi, Elmas; M. Ristovski, Trajkovski.

Portugal vs. Macedonia del Norte: últimos enfrentamientos

Amistoso internacional 2012 | Portugal 0-0 Macedonia del Norte

Amistoso internacional 2003 | Portugal 1-0 Macedonia del Norte

¿Dónde juegan Portugal vs. Macedonia del Norte?

Portugal vs. Macedonia del Norte se disputará en el Estadio Do Dragao. Este escenario deportivo se ubica en la ciudad de Porto en Portugal y fue inaugurado el 16 de noviembre de 2003. Además tiene capacidad para albergar a 50.033 espectadores.