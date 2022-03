¿Cómo ver HOY Colombia vs. Venezuela EN VIVO por las Eliminatorias Qatar 2022?

Colombia vs. Venezuela EN VIVO se miden este martes 29 de marzo, en el Estadio Cachamay, por la jornada 18 de las Eliminatorias Qatar 2022. El duelo se llevará a cabo a partir de las 6.30 p. m. (hora peruana y colombiana) y 7.30 p. m. (horario venezolano), con transmisión a cargo de Gol Caracol y TLT. Puedes seguir la cobertura ONLINE de este partido a través de La República Deportes, que te llevará el relato minuto a minuto y la recopilación en video de los goles.

Colombia vs. Venezuela: ficha del partido

Partido Colombia vs. Venezuela ¿Cuándo juegan? Martes 29 de marzo ¿A qué hora? 6.30 p. m. (Perú y Colombia), 7.30 p. m. (Venezuela) ¿Dónde? Estadio Cachamay ¿En qué canal? Gol Caracol, TLT

¿A qué hora juegan Colombia vs. Venezuela?

En territorio colombiano y peruano, el cotejo Colombia vs. Venezuela se podrá seguir desde las 6.30 p. m. (7.30 p. m. en el horario venezolano). Para verlo desde otro país, consulta la siguiente lista:

Colombia: 6.30 p. m.

Venezuela: 7.30 p. m.

Ecuador: 6.30 p. m.

Perú: 6.30 p. m.

Bolivia: 7.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 7.30 p. m.

Argentina: 8.30 p. m.

Brasil: 8.30 p. m.

Chile: 8.30 p. m.

Paraguay: 8.30 p. m.

Uruguay: 8.30 p. m.

España: 12.30 a. m. (miércoles 30).

Todavía con la ilusión de alcanzar el repechaje mundialista —aunque dependiendo de otros resultados para conseguirlo— la selección Colombia jugará su último partido en las Eliminatorias Sudamericanas Qatar 2022 ante Venezuela, que intentará al menos despedirse con un triunfo que no evitará que termine como colera absoluta.

El conjunto cafetero por fin rompió su larga sequía sin marcar goles en el duelo de la fecha previa frente a Bolivia. Luis Díaz, Miguel Borja y Mateus Uribe convirtieron los tantos con los que el equipo de Reinaldo Rueda se aferra a una pequeña esperanza de finalizar en el quinto puesto de la tabla de posiciones.

Los llaneros, por su parte, se llevaron una goleada 3-0 de su visita a la ya clasificada Argentina. Como consecuencia indirecta de aquella derrota, los defensas Jhon Chancellor y Roberto Rosales quedaron descartados por acumulación de tarjetas amarillas y se perderán el choque en Puerto Ordaz.

Por la primera rueda del proceso clasificatorio, Colombia y Venezuela se midieron en la jornada 1. Aquella vez, la victoria fue para la Tricolor, que se impuso como local sin problemas por un abultado 3-0.

¿Qué canal transmite Colombia vs. Venezuela?

En Sudamérica, estos son los canales que se encargarán de televisar el juego Colombia vs. Venezuela:

Argentina: DeporTV

Bolivia: Tigo Sports 2

Chile: TNT Sports 3

Colombia: Gol Caracol

Ecuador: ECDF 4

Perú: Gol Perú

Uruguay: GolTV

Venezuela: TLT

Estados Unidos: Fubo Sports Network

España: Movistar Liga de Campeones 2, Movistar+.

¿Dónde ver Colombia vs. Venezuela por internet?

Para que no te pierdas la transmisión del Colombia vs. Venezuela por internet, sintoniza la señal de Caracol Play, servicio de streaming de la cadena Caracol. En caso de que no cuentes con acceso al mismo, también puedes informarte desde la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Últimos partidos de Colombia vs. Venezuela

Colombia 0-0 Venezuela | 17.06.21

Colombia 3-0 Venezuela | 09.10.20

Colombia 0-0 Venezuela | 10.09.19

Venezuela 1-2 Colombia | 07.09.18

Venezuela 0-0 Colombia | 31.08.17.

Alineaciones probables de Colombia vs. Venezuela

Para este cruce Colombia vs. Venezuela, estas serían las formaciones iniciales de ambas selecciones:

Colombia : David Ospina, Daniel Muñoz, Carlos Cuesta, William Tesillo, Frank Fabra, Gustavo Cuéllar, Yairo Moreno, James Rodríguez, Matheus Uribe, Luis Fernando Muriel y Luis Díaz.

Venezuela: Wuilker Faríñez, Ronald Hernández, Nahuel Ferraresi, Christian Makoun, Oscar González, Tomás Rincón, Yangel Herrera, Jefferson Savarino, Rómulo Otero, Darwin Machís, Salomón Rondón.

¿Dónde juegan Colombia vs. Venezuela?

El escenario designado como sede de este compromiso será el Estadio Cachamay, recinto deportivo ubicado en la ciudad de Puerto Ordaz con capacidad para albergar a 41.000 espectadores.