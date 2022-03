Fossati sobre posible pasividad de los charrúas ante Chile: “Me avergonzaría ser uruguayo”

El técnico charrúa Jorge Fossati se manifestó sobre el próximo partido de Chile vs. Uruguay por la última fecha de Eliminatorias Qatar 2022 que se jugará en el Estadio San Carlos de Apoquindo de Santiago. Al respecto, el técnico se manifestó a un supuesto ‘Pacto de Santiago’, que propuso un medio chileno.

En entrevista con el medio La Tercera de Chile, Fossati habló fuerte y claro sobre el choque de la Celeste contra la Roja: “Uruguay no puede encarar el partido con la idea de no dar lo mejor de sí mismo. Uruguay no le dará concesiones a Chile, sobre todo por las características de su entrenador. Si lo hace, irá en contra de la tradición del fútbol uruguayo ”.

Chile vs. Uruguay: Paulo Díaz es una de las bajas de la Roja para la última jornada de las Eliminatorias Qatar 2022. Foto: AFP

Al ser preguntado sobre una supuesta pasividad de los charrúas, el ‘Flaco’ respondió tajantemente: “De ninguna manera, si creyera que eso puede pasar, me avergonzaría ser uruguayo. Iría en contra de la historia del futbolista uruguayo”.

Pero Fossati ya tiene un candidato para quedarse con el partido de repechaje: “P erú tiene las mayores opciones porque es el único que depende de sí mismo, pese a que ganen Colombia o Chile. Por lógica debería ser Perú. Tiene un rival accesible, Paraguay que ganó a Ecuador con una lluvia torrencial no nos olvidemos que hace dos partidos decíamos era un desastre”.

Además, el técnico habló sobre la polémica que indignó a miles de hinchas peruanos en el partido contra Uruguay. “En el partido de Uruguay solo pasaron una repetición que no te deja ninguna certeza. Al otro día escuché al VAR, pero si te guías por lo que dice el línea fue gol, porque el mismo línea grita que la pelota ingresó. Me quedo con la certeza que, si no hubiera habido VAR, el árbitro tendría que haber cobrado el gol, porque su asistente se lo dice”.