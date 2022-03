Chile va por el milagro: alineación confirmada ante Uruguay, que sale sin Luis Suárez

Este jueves 29 de marzo se juega la última fecha de las Eliminatorias Qatar 2022 en toda Sudamérica. Chile vs. Uruguay será uno de los tres encuentros que tendrá la atención de la afición futbolera. La Roja buscará quedarse con la victoria y estará al tanto de los cotejos Perú vs. Paraguay y Venezuela vs. Colombia, ya que los incas y cafeteros no deben ganar para que los mapochos puedan acceder al repechaje.

Si bien las casas de apuesta apuntan como favorito a los charrúas, los dirigidos por Martin Lasarte tendrán a favor su localía. Además, la Celeste viene de asegurar su boleto al Mundial, luego de ganar a la selección peruana en Montevideo, por lo que jugarían sin mucha presión.

A pocos minutos de que inicie el partido en el estadio San Carlos de Apoquindo, los estrategas de ambas selecciones confirmaron a sus respectivas oncenas.

Chile vs. Uruguay: alineaciones confirmadas

Chile: Brayan Cortéz, Gabriel Suazo, Mauricio Isla, Benjamí Kuscevic, Erick Pulgar, Gary Medel, Arturo Vidal, Joaquín Montecinos, Charles Aránguiz; Alexis Sánchez y Ben Brereton.

Alineación de Chile. Foto: Selección chilena

Uruguay: Sergio Rochet; Ronald Araújo, Diego Godín, S. Coates, M. Viña; L. Torreira, Rodrigo Bentancur, Federico Valverde, D. Rossi, N. De la Cruz y Edinson Cavani.

Los titulares en Uruguay para el encuentro ante Chile. Foto: selección uruguaya

¿A qué hora juegan Chile vs. Uruguay?

El crucial duelo entre Chile vs. Uruguay se jugará este martes 29 de marzo desde las 6.30 p. m. (hora peruana) en el Estadio San Carlos de Apoquindo.

México: 5.30 p. m.

Perú: 6.30 p. m.

Ecuador: 6.30 p. m.

Colombia: 6.30 p. m.

Bolivia: 7.30 p. m.

Venezuela: 7.30 p. m.

Paraguay: 7.30 p. m.

Argentina: 8.30 p. m.

Uruguay: 8.30 p. m.

Brasil: 8.30 p. m.

Chile: 8.30 p. m.

¿Dónde ver Chile vs. Uruguay por internet?

Si quieres seguir el Chile vs. Uruguay por internet, deberás conectarte a la web de La República Deportes. Precisamente en esta nota encontrarás toda la información de este cotejo, así como las alineaciones confirmadas, minuto a minuto y el mejor resumen del cierre de las Eliminatorias Qatar 2022.