➤ Argentina vs. Ecuador: ¿A qué hora y dónde ver el partido de hoy?

Ver Argentina vs. Ecuador EN VIVO y EN DIRECTO HOY martes 29 de marzo por la última jornada de las Eliminatorias Qatar 2022. El partido comenzará a las 6.30 p. m. (hora peruana y ecuatoriana) y se disputará en el Estadio Monumental Banco Pichincha de la ciudad de Guayaquil. El minuto a minuto del duelo con fotos y videos será a través de La República Deportes.

¿Cómo llega Argentina ante Ecuador?

Tras golear a Venezuela, la Albiceleste amplió su invicto a 30 encuentros y el plan es mantener la marca con Lionel Messi a la cabeza . Eso complicará la tarea de la defensa ecuatoriana. Para este último duelo, Scaloni recuperará al defensa Gonzalo Montiel, que cumplió con la fecha de suspensión por acumulación de amarillas.

“Es el momento indicado para probar algunas modificaciones. Confío en Gonzalo Montiel y Julián Álvarez, el chico de moda, sin lugar a dudas. Que no jueguen de entrada no significa que no confiemos en ellos”, expresó el estratega argentino.

¿Cómo llega Ecuador ante Argentina?

El conjunto tricolor llegó este domingo a la calurosa Guayaquil para recibir a Argentina, un equipo con el que le ha sido esquiva la victoria. Desde hace 13 años, Ecuador no le ha podido ganar de local a la albiceleste por un clasificatorio mundialista. Sin embargo, los pupilos de Alfaro están dispuestos a rematar su clasificación con un espectáculo.

Para este choque contra Argentina, Ecuador recuperará a jugadores clave como Gonzalo Plata, Moisés Caicedo y Alan Franco, que estaban suspendidos.

Con información de AFP.

Argentina vs. Ecuador: ficha del partido

Colombia vs. Venezuela Eliminatorias Qatar 2022 ¿Cuándo juegan? Hoy, martes 29 de marzo ¿Dónde juegan? Estadio Monumental Banco Pichincha de Guayaquil ¿A qué hora juegan? 6.30 p. m. (hora peruana) ¿Dónde lo transmiten? TV Pública

¿A qué hora juega Argentina vs. Ecuador las Eliminatorias Qatar 2022?

Perú: 6.30 p. m.

Colombia: 6.30 p. m.

Ecuador: 6.30 p. m.

Estados Unidos: 6.30 p. m. (ET) / 3.30 p. m. (PT)

México: 5.30 p. m.

Costa Rica: 5.30 p. m.

Bolivia: 7.30 p. m.

Paraguay: 7.30 p. m.

Venezuela: 7.30 p. m.

Chile: 8.30 p. m.

Brasil: 8.30 p. m.

Argentina: 8.30 p. m.

Uruguay: 8.30 p. m.

España: 12.30 a. m. (Al día siguiente)

Italia: 1.30 a. m. (Al día siguiente)

Francia: 1.30 a. m. (Al día siguiente)

Alemania: 1.30 a. m. (Al día siguiente).

¿Dónde ver el partido de Argentina vs. Ecuador?

Argentina vs. Ecuador en Perú: Movistar Deportes

Argentina vs. Ecuador en Perú: Movistar Play

Argentina vs. Ecuador en Argentina: TyC Sports Argentina, TyC Sports Play, Canal 7 TV Publica

Argentina vs. Ecuador en Ecuador: Canal del Futbol

Argentina vs. Ecuador en Bolivia: Tigo Sports Bolivia

Argentina vs. Ecuador en Brasil: SporTV

Argentina vs. Ecuador en Chile: Estadio TNT Sports, TNT Sports Go

Argentina vs. Ecuador en México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Argentina vs. Ecuador en Panamá: Sky HD

Argentina vs. Ecuador en Paraguay: GEN

Argentina vs. Ecuador en España: #Vamos

Argentina vs. Ecuador en Reino Unido: Premier Sports 2, Premier Player HD

Argentina vs. Ecuador en Estados Unidos: Fubo Sports Network

Argentina vs. Ecuador en Uruguay: VTV Plus.

¿Qué canal es TV Pública?

TV Pública o Televisión Pública Argentina es una señal abierta exclusivamente para el país de Argentina. Si deseas acceder a este canal a través de internet, deberás ingresar a la página web www.tvpublica.com.ar, donde podrás disfrutar de los partidos de la Albiceleste.

Satélite

DirecTV: Canal 121 (SD), Canal 1121 (HD)

InTV: Canal 615 (HD)

Click HD: Canal 807

Cablevisión: Canal 18 (HD), Canal 707 (HD).

Cable

Cablevisión: Canal 11 (SD/HD)

Cable Perú: Canal 62.

Argentina vs. Ecuador EN VIVO: posibles alineaciones del partido

Argentina : Franco Armani; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Germán Pezzela, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Exequiel Palacios, Lionel Messi, Nicolás González; y Joaquín Correa. DT: Lionel Scaloni.

: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Germán Pezzela, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Exequiel Palacios, Lionel Messi, Nicolás González; y Joaquín Correa. DT: Lionel Scaloni. Ecuador : Hernan Galindez; Angelo Preciado, Felix Torres, Piero Hincapié, Pervis Estupiñan; Carlos Gruezo, Gonzalo Plata, Byron Castillo, Jeremy Sarmiento, Jordy Caicedo y Ángel Mena. DT: Gustavo Alfaro.

Argentina vs. Ecuador: últimos enfrentamientos

Argentina 1-0 Ecuador | 9.10.2020 | Eliminatorias Qatar 2022

Ecuador 1-3 Argentina | 11.10.2017 | Eliminatorias Rusia 2018

Argentina 0-2 Ecuador | 9.10.2015 | Eliminatorias Rusia 2018

Ecuador 1-1 Argentina | 11.6.2013 | Eliminatorias Brasil 2014

Argentina 4-0 Ecuador | 3.6.2012 | Eliminatorias Brasil 2014.

¿Dónde seguir ONLINE el partido de Argentina vs. Ecuador?

Si quieres seguir en internet el Argentina vs. Ecuador, La República Deportes realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del partido y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el encuentro.

¿Dónde juegan Argentina vs. Ecuador?

El lugar donde se disputará el Argentina vs. Ecuador por la jornada 17 de las Eliminatorias Qatar 2022 es el Estadio Monumental Banco Pichincha, ubicado en la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, Ecuador.