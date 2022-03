Roberto ‘Chorri’ Palacios sobre el Perú vs. Paraguay: “Me conformo con el 1-0”

La selección peruana tiene la gran chance de meterse en el repechaje para el Mundial por segunda edición consecutiva. Para lograrlo, debe vencer a Paraguay en la jornada final de las Eliminatorias Qatar 2022, sea el marcador que sea, una realidad de la que está bien consciente Roberto Palacios, exjugador de la Blanquirroja.

En una entrevista que brindó para la Asociación Deportivo de Fútbol Profesional (ADFP), el ‘Chorri’ señaló que se conforma con un triunfo por la diferencia mínima ante los guaraníes, pues adoptar una actitud ultraofensiva descuidando la defensa podría causar una sorpresa desagradable.

“Me conformo con el 1-0 y aseguramos el repechaje. No pidamos más, no pidamos golear , porque por ahí los chicos van a querer salir con todo y pueden dejar espacios, y con marcador en contra todo se puede volver más complicado”, sostuvo el exvolante.

Perú necesita ganar sí o sí para no depender de otros resultados. Foto: Selección peruana

Aunque se mostró aliviado porque el rival no va a contar con “su mejor jugador, Almirón”, Palacios alertó a no confiarse. Además, deslizó la posibilidad de que los jugadores de la Albirroja reciban un inventivo para evitar que Perú se quede con la victoria.

“¿Ustedes creen que no van a incentivar a Paraguay para que venga y le ensucie la fiesta a Perú? Si Perú no gana y empata, hay otros equipos que lo podrán alcanzar y pasar. No será fácil”, refirió.

Finalmente, reveló que en una ocasión, durante su etapa en el equipo, recibieron una oferta económica para vencer a un rival, aunque la rechazaron. “Ganamos el partido, pero por nosotros, sin aceptar la plata”, culminó.