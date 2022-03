Venezuela vs. Colombia: ¿cuándo es y por dónde será transmitido?

Es el todo por el todo. El Venezuela vs. Colombia será decisivo para los colombianos que pelean por el anhelado pase al repechaje. El once de Reinaldo Rueda está obligado a ganar en casa y luego solo le queda esperar por los resultados del Perú vs. Paraguay.

Colombia necesita dos cosas para conseguir el milagro en Venezuela. Primero, tiene que ganarle a la Vinotinto y, luego necesita que Perú pierda en casa contra Paraguay . En caso el equipo de James Rodríguez empate con Venezuela, las cosas se complican y deberán rezar para que la selección inca caiga ante los guaraníes y Chile, séptima con 19 puntos, no sume de a tres unidades contra Uruguay.

¿Cuándo juega Venezuela vs. Colombia?

El duelo entre Venezuela vs. Colombia se dará martes 29 de marzo en el Estadio Cachamay, en Guayana, Venezuela.

¿A qué hora juega Venezuela vs. Colombia?

El encuentro entre colombianos y venezolanos se dará a las 18:30 horas en Perú. Aquí podrás conocer los horarios para disfrutar el partido en los diferentes países de Latinoamérica:

Colombia - 18:30 horas.

Venezuela - 19:30 horas.

Ecuador - 18:30 horas.

Bolivia - 19:30 horas.

México - 17:30 horas.

Argentina - 20:30 horas.

Chile - 20:30 horas.

Uruguay - 20:30 horas.

Paraguay - 20:30 horas.

Brasil - 20:30 horas.

Colombia está a un punto de llegar al repechaje rumbo a Qatar 2022. Foto: EFE

¿Qué canal transmite el partido de Venezuela vs. Colombia?

Los canales que pasarán el esperado Venezuela vs. Colombia son Caracol TV y Gol Caracol para el país cafetero. Sumado a ello, Movistar Deportes lo transmitirá para la señal en Perú.

¿Cómo ver Venezuela vs. Colombia por internet?

Podrás disfrutar el encuentro de Venezuela vs. Colombia en vivo

¿Quién será el árbitro del partido Venezuela vs. Colombia?

El réferi Wilton Sampaio será el encargado de dirigir el esperado Venezuela vs. Colombia. El brasileño estará asistido por Marcelo Van Gasse y Bruno Boschilia. El VAR estará encabezado por Rafael Traci.

¿Cómo le fue a Venezuela a en sus últimos partidos de eliminatorias?

Venezuela llega al duelo virtualmente eliminada y colero, con tan solo 10 puntos en la tabla. Además, no les fue para nada bien en la última fecha de las Eliminatorias Qatar 2022 tras caer 3-0 ante Argentina.

Ahora que han iniciado una nueva era con Pékerman a la cabeza desean volver al equipo mucho más competitivo y cumplir el sueño de ir por primera vez en su historia a una Copa del Mundo.

“Esperamos en un futuro, en este proyecto, un crecimiento importante (...), pero para la integración del equipo aún falta mucho”, expresó el estratega argentino después de la goleada en Buenos Aires.

Colombia se juega su último chance en Eliminatorias Qatar 2022. Foto: EFE.

¿Cómo le fue a Colombia en sus últimos partidos de eliminatorias?

El equipo colombiano viene con la cabeza en alto luego de conseguir una importante victoria contra Bolivia por 3-0. Ahora los dirigidos por Reinaldo Rueda buscan el milagro en Venezuela para poder alcanzar la soñada zona de repechaje.

La tarea no será sencilla considerando que el entrenador de la Vinotinto es José Néstor Pékerman, quien conoce al equipo de Falcao a la perfección después de haberlos dirigidos por una larga temporada. Sumado a que el DT argentino tiene las estadísticas a su favor, pues hasta el momento cada vez que los enfrentó nunca perdió.

¿Dónde se jugará el partido Venezuela vs Colombia?

El Venezuela vs. Colombia se jugará en el Estadio Cachamay, estadio multipropósito, localizado en la localidad de Puerto Ordaz, Ciudad Guayana, estado Bolívar, Venezuela.