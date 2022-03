Flores sobre plantel de Perú: “Estoy en un equipo de guerreros que siempre van a dejar el máximo”

Preparados y mentalizados. La selección peruana se juega la vida ante Paraguay en el partido crucial por la última fecha de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022, duelo en el cual la Bicolor necesita asegurar la victoria para obtener el cupo de repechaje a la próxima Copa del Mundo que se celebrará en noviembre.

A puertas del esperado encuentro que se jugará en el Estadio Nacional de Lima, Edison Flores brindó declaraciones para la FPF, donde habló sobre las expectativas del equipo y su preparación en la previa del enfrentamiento contra la Albirroja.

“Estoy muy satisfecho con lo que se ha hecho en el equipo y con lo que se viene mostrando, estoy en un equipo de guerreros que sé que siempre van a dejar el máximo y me van a apoyar. Va a ser un partido de mucho desgaste, pero estamos preparados y listos para lo que se dé. Tenemos que estar tranquilos, no desesperarnos, jugamos de locales y la gente va a querer que siempre ataquemos, pero debemos pensar en la jugada tras jugada. Esperemos tener chances de gol para poder aprovecharlas”, comentó el popular ‘Orejas’ para el ente deportivo.

Por otro lado, el actual jugador de D. C. United de la MLS se refirió a la polémica generada tras el gol no cobrado de Miguel Trauco en el Perú vs. Uruguay.

“Ya volteamos la página. Siento que Uruguay nos ganó con poco, pese a tener muy buenos jugadores. Para mí, sí entró, es una jugada muy fina, pero ya están las cosas, ya pasaron”, remarcó.

Finalmente, el centrocampista peruano se manifestó sobre la ausencia de André Carrillo en el equipo que enfrentará a Paraguay este martes.

“André es un jugador muy importante para la selección, es una gran baja para nosotros, pero esperamos lo mejor de su recuperación, tenemos jugadores que pueden suplirlo. Todos estamos preparados para jugar ese partido y dar un gran nivel”, concluyó

Perú vs. Paraguay

Este martes 29 de marzo, Perú se mide ante Paraguay en el enfrentamiento por la última fecha de las Eliminatorias Qatar 2022. El encuentro comenzará a las 6.30 p. m. (hora peruana) y se llevará a cabo en el Estadio Nacional de Lima