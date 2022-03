Edison Flores apunta como titular ante Paraguay: ¡Aquí estoy yo!

Por Mariano López V.

El fútbol te obliga a cambiar de un día para otro. Lo que un entrenamiento te convence, al otro te crea interrogantes. Así de volátil es este deporte que tanto apasiona, y Ricardo Gareca, el director técnico con más partidos dirigidos en la historia de la selección peruana, lo sabe mejor que nadie. A solo un día del trascendental encuentro frente a Paraguay en el Estadio Nacional (6:30 p.m.), el cual decidirá si la ‘Bicolor’ accede, por segunda vez consecutiva, al repechaje para la Copa del Mundo, el ‘Tigre’ ha encontrado una nueva alternativa para reemplazar a André Carrillo. ¿Su nombre? Edison Flores, el popular ‘Orejas’.

Su inclusión en el once inicial en el entrenamiento en la Videna no es algo imprevisible ni representa un experimento para el comando técnico peruano. De ninguna manera. Flores no solo es uno de los hombres de confianza del estratega argentino —y el segundo jugador, junto a Cueva, con más goles (15) anotados en toda la era Gareca — sino que ya conoce lo que significa sustituir a un elemento de tanto peso individual como la ‘Culebra’. De hecho, de las tres veces que Carrillo no pudo estar presente en estas eliminatorias, el ‘10′ del DC United lo reemplazó en el único partido donde la ‘Blanquirroja’ salió victoriosa (2-0 sobre Chile en el Estadio Nacional). Los otros dos, Bolivia en La Paz y Argentina en Buenos Aires, fueron derrotas.

Ojo, el cambio no se trata de un ‘puesto por puesto’. Lo que ensayó Gareca ayer en la Videna fue lo mismo que hizo en aquel clásico del Pacífico: ubicar a Cueva como extremo derecho (la posición de Carrillo) y a Flores como extremo izquierdo, un lugar donde el ‘Orejas’ fue determinante en el proceso clasificatorio a Rusia 2018. Ojalá también lo sea mañana.

Ojo con el ‘Rayo’

La oncena que utilizó el ‘Tigre’ en el entrenamiento tuvo una sorpresa más: Jhilmar Lora por Luis Advíncula. El ‘Rayo’ se ejercitó a la par de sus compañeros durante gran parte de la jornada, aunque no pudo integrar los trabajos de fútbol reducido por algunas molestias. El cuerpo médico conversó con él a un lado del campo. En principio, no sería nada grave y podría actuar frente a Paraguay, pero todo quedaría más claro tras el ‘entreno’ de hoy. Las otras opciones son Aldo Corzo, quien tampoco se encuentra al 100%, y Miguel Araujo en menor medida, quien volvió a practicar ayer tras recuperarse de COVID-19.