Siete selecciones sacarán su boleto para Qatar 2022 este martes 29 de marzo

Qatar 2022 ya cuenta con 20 países clasificados, pero aún faltan nueve más para el sorteo del certamen, que se llevará a cabo este viernes 1 de abril. No obstante, este martes 29 de marzo se conocerán siete selecciones más que se sumarán al torneo más importante del mundo: dos por Europa y cinco por África. El miércoles se sabrán los últimos dos calificados de Concacaf.

Definición europea

Se jugarán dos emocionantes encuentros a la misma hora. El primero será entre Polonia y Suecia, el que definirá la presencia de Robert Lewandowski o Zlatan Ibrahimovic .

El segundo será el de Portugal vs. Macedonia del Norte . Cristiano Ronaldo ya avisó en la previa que saldrá por la victoria, mientras que la humilde Macedonia llegó a esta instancia tras vencer a la última campeona de Europa, Italia.

En Europa queda un boleto pendiente, pues el Escocia vs. Ucrania fue postergado por el ataque militar ruso. Una vez FIFA programe este encuentro, el ganador se medirá ante Gales para definir al último clasificado.

Definición africana

En este continente se jugarán los partidos de vuelta que determinarán a los cinco clasificados a Qatar 2022.

A las 12.00 p. m. (hora peruana) se jugará el Nigeria vs. Ghana que acabó en empate a cero en el encuentro de ida; en el mismo horario Senegal recibirá a Egipto, quienes se quedaron con el triunfo por la mínima diferencia.

A las 2.30 p. m. (hora peruana) se llevarán a cabo tres partidos: Argelia vs. Camerún (1-0), Marruecos vs. República Democrática del Congo (1-1) y Túnez vs. Malí (1-0).

Concacaf se define el miércoles

Con Canadá clasificando a Qatar 2022, restan dos pases directos y un repechaje para la Confederación del Norte, Centroamérica y el Caribe. México recibirá a El Salvador y Estados Unidos hará lo propio con Costa Rica. Los mexicanos necesitan un empate como mínimo para clasificar, mientras que los estadounidenses tienen 25 puntos contra 22 de los ticos y una diferencia de gol que casi les asegura un cupo (+13 contra +3).

Sudamérica

Tras las clasificaciones de Ecuador y Uruguay, solo basta conocer qué país se quedará con el repechaje en Sudamérica. Perú, Colombia y Chile aún pelean por este cupo, pero los incaicos tienen la primera opción de quedarse con eso pues están mejor ubicados en la tabla de posiciones con 21 puntos, seguidos de los colombianos con 20 y los chilenos con 19.

¿Cómo serán los repechajes?

El representante de Sudamérica (Perú, Colombia o Chile) se enfrentará al representante de la Confederación Asiática. ¿Cuál será el rival? Este martes se sabrá quién es el tercero del Grupo A (Emiratos Árabe, Irak o Líbano) que se enfrentará a Australia (tercero del Grupo B) para resolver al clasificado.

Si Emiratos Árabes derrota a Corea del Sur tendrá asegurado el partido contra los australianos.

Finalmente el cuarto de Concacaf, que seguramente será Costa Rica, enfrentará al ganador de Nueva Zelanda vs. Islas Salomón, que jugarán el miércoles para definir al representante de Oceanía.

Clasificados a Qatar 2022