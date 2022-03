Eliminatorias Qatar 2022 EN VIVO: fecha, hora y canal de la última fecha de las clasificatorias

Todo va quedando listo para la fecha 18 de las Eliminatorias Qatar 2022. Si bien ya se conoce a los cuatro clasificados directos a la próxima Copa del Mundo (Brasil, Argentina, Ecuador y Uruguay), aún se desconoce la selección que irá al repechaje y se enfrentará a un combinado del continente asiático. De momento, la selección peruana es la que se mantiene en la quinta casilla (21 pts.); sin embargo, Colombia (20 pts.) y Chile (19 pts.) también llegan con chances en esta última jornada.

En ese sentido, los ojos de todos los aficionados sudamericanos estarán puesto en tres partidos claves: Perú vs. Paraguay; Colombia vs. Venezuela y Chile vs. Uruguay. Si bien las tres selecciones mencionadas tienen posibilidades de quedarse con el medio cupo, los dirigidos por Ricardo Gareca tienen mayores opciones, no solo porque tienen mejor puntaje, sino también porque juegan en Lima ante una selección ya eliminada y con grandes ausentes.

Por otra parte, Venezuela vs. Colombia se jugará en el Estadio Cachamay de la ciudad de Puerto Ordaz. Los cafeteros visitaran a la Vinotinto, que viene de caer goleado ante Argentina (3-0), pero que de local - con el técnico José Pekerman - han sabido sumar puntos. La selección colombiana deberá sumar tres puntos y esperar que la Bicolor y Chile empaten o en el mejor de los casos, pierdan ambos. De esa manera, jugaría el repechaje.

Chile vs Uruguay también será otro cotejo que se seguirá de cerca. La Roja debe ganar a los charrúas en el estadio San Carlos de Apoquindo y esperar que Perú y Colombia pierdan o empaten. Si bien la Celeste viene de clasificar ante la Blanquirroja, ellos esperan sumar puntos en su visita a tierras mapochas para quitarle el tercer lugar a Ecuador.

La programación se completa con los duelos entre Bolivia vs. Brasil en La Paz y Ecuador vs. Argentina en Guayaquil. La Canarinha quiere consolidarse en lo más alto de la tabla de las Eliminatorias Qatar 2022, mientras que la Tri espera celebrar con un triunfo en casa la clasificación a la Copa del Mundo.

Eliminatorias Qatar 2022 programación fecha18

Fecha Hora Partido Sede Canal (Perú) 29.03.22 6.30 p. m. (hora peruana) Perú vs. Paraguay Lima Movistar Deportes y Latina 29.03.22 6.30 p. m. (hora peruana) Venezuela vs. Colombia Caracas Gol Perú 29.03.22 6.30 p. m. (hora peruana) Chile vs Uruguay Santiago Movistar Plus 29.03.22 6.30 p. m. (hora peruana) Bolivia vs. Brasil La Paz Movistar Eventos 29.03.22 6.30 p. m. (hora peruana) Ecuador vs. Argentina Quito Movistar Eventos

Eliminatorias Qatar 2022: tabla de posiciones