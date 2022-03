[DirecTV EN VIVO] Ver partido Portugal vs. Macedonia por el repechaje europeo rumbo a Qatar 2022

Portugal vs. Macedonia se miden EN VIVO en partido por el repechaje europeo rumbo al Mundial Qatar 2022 ONLINE EN DIRECTO este martes 29 de marzo. La transmisión por internet podrá ser seguida por DirecTV Sports a partir de la 1.45 p. m. de Perú desde el Estadio do Dragão (Oporto). Asimismo, puedes sintonizar el LIVE STREAMING del duelo de fútbol vía YouTube y Facebook.

La República Deportes realizará una transmisión del Portugal vs. Macedonia EN VIVO GRATIS gracias a la señal de DirecTV Sports. En el minuto a minuto encontrarás: formación confirmada, goles, incidencias de los futbolistas como Cristiano Ronaldo y más.

Portugal vs. Macedonia: ficha del partido

Partido Portugal vs. Macedonia ¿Cuándo juegan? Martes 29 de marzo del 2022 ¿Dónde? Estadio do Dragão (Oporto) ¿A qué hora? 1.45 p. m. (horario peruano) ¿En qué canal? DirecTV Sports

El Estadio do Dragão acoge la final de la serie C de clasificación UEFA para el Mundial Qatar 2022. Portugal, que no logró clasificarse en la fase de grupos al perder su partido final, llega al choque después de vencer con sufrimiento a Turquía, que estuvo a punto de forzar la prórroga frente al combinado luso con un penal que no aprovechó Burak Yılmaz en el min 85.

La selección campeona de la Eurocopa 2016 nunca se ha perdido un gran torneo en el presente siglo, y contar nuevamente con el apoyo de su afición refuerza su condición de clara favorita: Portugal ha marcado en cada uno de sus últimos 19 partidos de eliminatoria como local, en una racha que se remonta a marzo de 2009.

Posibles alineaciones del Portugal vs. Macedonia

Portugal : Diogo Costa; João Cancelo, Pepe, Fonte, Guerreiro; Danilo, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Otávio; Cristiano Ronaldo, Jota.

Macedonia del Norte: Dimitrievski; S. Ristovski, Velkovski, Musliu, Alioski; Churlinov, Ademi, Bardi, Elmas; M. Ristovski, Trajkovski.

¿A qué hora juegan Portugal vs. Macedonia?

México: 12.45 p. m.

Perú: 1.45 p. m.

Ecuador: 1.45 p. m.

Colombia: 1.45 p. m.

Venezuela: 2.45 p. m.

Bolivia: 2.45 p. m.

Paraguay: 2.45 p. m.

Argentina: 3.45 p. m.

Chile: 3.45 p. m.

Uruguay: 3.45 p. m.

Brasil: 3.45 p. m.

España: 8.45 p. m.

¿En qué canales seguir el Portugal vs. Macedonia?

Argentina: Star+, ESPN Argentina

Bolivia: ESPN, ESPN2, Star+

Brasil: TNT Go, GUIGO, HBO Max, TNT Brasil, Estádio TNT Sports

Chile: Star+, ESPN Chile

Colombia: Star+, ESPN2

Ecuador: ESPN2, Star+

Francia: W9

Alemania: DAZN

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Países Bajos: Ziggo Sport Voetbal

Paraguay: ESPN2, Star+, ESPN

Perú: Star+, ESPN, ESPN2

Portugal: RTP 1, Sport TV Multiscreen, RTP Play, Sport TV1

Qatar: beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports Premium 1

España: RTVE.es, Be Mad

Reino Unido: SKY GO Extra, Sky Sports Action

Estados Unidos: ESPN+, TUDN USA, UniMás, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, ESPN2

Uruguay: ESPN2, ESPN, Star+

Venezuela: Star+, ESPN2

¿Cómo ver DirecTV Sports EN VIVO por internet?

Si quieres ver Portugal vs. Macedonia por DirecTV Sports, tienes que contratar el servicio de cable que ofrece esta cadena deportiva. Para los que están alejados del televisor y quieren ver las eliminatorias europeas por celular, DirecTV Go es una alternativa por internet para disfrutar el partido en calidad SD (televisión estándar), en HD (alta definición) y en resolución 4K.

¿Dónde juegan Portugal vs. Macedonia?