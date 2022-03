[Chilevisión EN VIVO]: fecha, hora y canal del Chile vs. Uruguay por Eliminatorias Qatar 2022

Chile vs. Uruguay se enfrentan EN VIVO, este martes 29 de marzo, desde las 8.30 p. m. (hora peruana) por la última jornada de las Eliminatorias Qatar 2022. Este duelo se disputará en el Estadio San Carlos de Apoquindo y contará con la transmisión de Chilevisión para todo el territorio mapochino.

La Roja viene de caer 4-0 ante Brasil y se encuentra en el séptimo lugar de la tabla con 19 puntos. Por su parte, los charrúas llegan clasificados al Mundial tras vencer 1-0 a Perú en la fecha anterior.

Los dirigidos por Martín Lasarte deberán ganarle a la Celeste y esperar algunos resultados para obtener el boleto al repechaje mundialista.

Chile vs. Uruguay: ficha del partido

Partido Chile vs. Uruguay ¿Cuándo juegan? Martes 29 de marzo ¿A qué hora juegan? 8.30 p. m. (hora chilena) ¿Qué canal transmite? Chilevisión ¿Dónde juegan? Estadio San Carlos de Apoquindo

Chile vs. Uruguay: posibles alineaciones

: Claudio Bravo; Paulo Díaz, Gary Medel y Enzo Roco; Mauricio Isla, Claudio Baeza, Arturo Vidal, Charles Aránguiz y Gabriel Suazo; Eduardo Vargas y Alexis Sánchez. Uruguay: Sergio Rochet; Miguel Araújo, José María Giménez, Diego Godín, Mathías Olivera; Lucas Torreira, Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Giorgian De Arrascaeta; Darwin Núñez y Luis Súarez.

¿A qué hora juegan Chile vs. Uruguay?

Bolivia: 7.30 p. m.

Brasil: 8.30 p. m.

Chile: 8.30 p. m.

Colombia: 6.30 p. m.

Ecuador: 6.30 p. m.

México: 5.30 p. m.

Paraguay: 8.30 p. m.

Uruguay: 8.30 p. m.

¿Dónde ver Chile vs. Uruguay por internet?

Si no quieres perderte la transmisión vía internet del Chile vs Uruguay sintoniza la página web de Chilevisión, donde podrás disfrutar de toda la programación regular de este canal (solo en territorio chileno). En caso que no tengas acceso al mismo, también puedes informarte a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Cómo sintonizar Chile vs. Uruguay por Chilevisión?

Para ver el Chile vs. Uruguay por medio de Chilevisión, estos son los canales que debes sintonizar, de acuerdo al operador de TV que tengas contratado.

Satélite

DirecTV: canal 151 (SD), canal 1151 (HD)

Movistar TV: canal 121 (SD), canal 811 (HD)

Claro TV: canal 55 (SD), canal 555 (HD)

Entel TV: canal 66 (HD)

TuVes HD: canal 57 (HD)

Magic TV Chile: canal 5 (HD)

Chile: canal 6 (SD).

Cable

Claro TV: canal 55 (SD), canal 555 (HD)

CMET: canal 21 (SD)

Mundo: canal 15 (SD), canal 515 (HD)

TV Red: canal 27 (SD).

¿Qué canal es Chilevisión en señal abierta?

Según la región en la que te ubiques, el duelo Chile vs. Uruguay se podrá ver por los siguientes canales vía TDT y VHF:

Santiago: canal 11 (VHF) y 11.1 (TDT)

Melipilla: canal 11.1 (TDT)

Iquique: canal 4 (VHF) y 4.1 (TDT)

Arica: canal 9 (VHF) y 9.1 (TDT)

Calama: canal 2 (VHF) y 2.1 (TDT)

Antofagasta: canal 7 (VHF) y 7.1 (TDT)

Copiapó: canal 2 (VHF) y 2.1 (TDT)

La Serena-Coquimbo: canal 2 (VHF) y 2.1 (TDT)

Gran Valparaíso: canal 10 (VHF) y 10.1 (TDT)

Rancagua: canal 10 (VHF) y 10.1 (TDT)

Talca: canal 4 (VHF) y 4.1 (TDT)

Constitución: canal 5 (VHF) y 5.1 (TDT)

Gran Concepción: canal 7 (VHF) y 7.1 (TDT)

Temuco: canal 11 (VHF) y 11.1 (TDT)

Valdivia: canal 10 (VHF) y 10.1 (TDT)

Osorno: canal 7 (VHF) y 7.1 (TDT)

Puerto Montt: canal 10 (VHF) y 10.1 (TDT)

Punta Arenas: canal 7 (VHF) y 7.1 (TDT).

¿Dónde juegan Chile vs. Uruguay?

El encuentro entre Chile vs. Uruguay se jugará en el Estadio San Carlos de Apoquindo, ubicado en la ciudad de Santiago, Chile.