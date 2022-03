¡Atento, FIFA! Lasarte dijo que los ‘incentivos’ no están mal en la previa del Chile vs. Uruguay

En la previa del duelo Chile vs. Uruguay, que se disputará en el estadio San Carlos de Apoquindo, por la última fecha de las Eliminatorias Qatar 2022, La Roja buscará derrotar a la Celeste y esperar que Perú y Colombia no ganen sus respectivos encuentros para lograr el objetivo. Además, el técnico uruguayo Martín Lasarte se refirió a los supuestos incentivos y arreglos.

Esta última fecha se jugará con el corazón en la mano. Hay tres selecciones que pugnan por quedarse con el quinto lugar. Sin embargo, en la previa, los rumores y comentarios sobre incentivos a otras selecciones para que puedan sacar un resultado favorable se empiezan a escuchar.

El estratega de La Roja, Martín Lasarte, indicó que no le parece mal el hecho que hayan incentivos a otras selecciones para que incrementen su capacidad y puedan ganar. Una declaración que no ha sido bien tomada y llama a especulaciones.

“Cuando uno va por ganar, no sé qué es incentivo o no. De hecho un club o selección paga un premio por ganar. Ahora, el tema es que, que te lo pague alguien de afuera da la sensación de algo extraño. Pero yo siempre digo: por ganar todo. Lo que sea. Todo lo que sea por exaltar tu rendimiento, no me parece malo. Sin embargo, todo lo que sea para menospreciar o hacer decaer tu rendimiento está reñido con lo deportivo”, puntualizó.

¿Qué dice la FIFA sobre los incentivos, arreglos y coimas en el fútbol?

La FIFA es muy estricta respecto a estos temas, y lo expresó en 2014 a través de un documento especial de recomendaciones específicas para combatir el amaño de partidos.