Periodista uruguayo arremete contra Gianluca Lapadula: “Perú jugó con 10″

Duros cuestionamientos. La visita de la selección peruana a Montevideo se vio opacada por la actuación del árbitro Anderson Daronco. Más allá del resultado negativo, la Bicolor tuvo un buen rendimiento y estuvo cerca de robar puntos; sin embargo, para los periodistas de Radio Fénix, el atacante Gianluca Lapadula no estuvo a la altura del compromiso.

Si bien el atacante de ítalo-peruano no tuvo su mejor desempeño, en la primera parte tuvo dos ocasiones para abrir el marcador. “¿Qué le faltó a Lapadula? Jerarquía, le faltó nivel, le faltó tener categoría de goleador y le faltó trayectoria. A Lapadula le faltó jerarquía internacional, nivel internacional para que ese balón entrara”, manifestaron sobre el cabezazo que le atajó Sergio Rochet.

Asimismo, los comunicadores criticaron el estado físico del goleador del Benevento. Luego del tanto charrúa, la Blanquirroja demoró en reaccionar y, a criterio de los hombres de prensa, el ‘Bambino’ perjudicó a su equipo en el complemento.

“Cuando Perú más necesita a Lapadula, no estaba. Debe poner más de él. Si no estaba para jugar, que no juegue el partido. Perú jugó con 10. Lapadula no existió”, sentenciaron.

Cabe resaltar que el artillero de la Serie B de Italia se ganó un puesto en el once de Ricardo Gareca tras la lesión de Paolo Guerrero. El artillero de 32 años disputa por primera vez las eliminatorias y ya lleva anotados dos goles en el presente certamen.