Pensando en Paraguay: la oncena que paró Ricardo Gareca en el último entrenamiento de la Bicolor

La selección peruana se prepara para enfrentar a Paraguay este martes 29 de marzo. El duelo ante la Albirroja, válido por la fecha 18 de las Eliminatorias Qatar 2022, está programado para las 6.30 p. m. (hora peruana). La Bicolor está obligada a sumar de a tres para asegurar su pase al repechaje intercontinental.

Vencer a la selección paraguaya no será tarea fácil, sobre todo porque Ricardo Gareca no podrá contar con una de sus principales armas ofensivas: André Carrillo. El atacante del Al-Hilal sufrió un esguince en la rodilla izquierda ante Uruguay y no pudo completar los 90′.

Por ello, la principal duda que se tejía alrededor de la Bicolor era la de quién reemplazaría a la ‘Culebra’. En el entrenamiento del último domingo, Gareca alineó a Edison Flores en el equipo titular. Sin embargo otra de las novedades en las prácticas de este 27 de marzo fue la inclusión de Jhilmar Lora.

El lateral derecho de Sporting Cristal reemplazó a Luis Advíncula, quien -se especula- habría terminado el duelo ante Uruguay con una dolencia. El resto del equipo fue el mismo que inició las acciones ante la selección charrúa en el Centenario.

Este fue el último once que probó Ricardo Gareca: Pedro Gallese; Jhilma Lora, Carlos Zambrano, Alexander Callens, Miguel Trauco; Sergio Peña, Renato Tapia, Yoshimar Yotún; Christian Cueva, Gianluca Lapadula y Edison Flores.