¿A qué hora juegan U. de Chile vs. Unión Española por el Campeonato Nacional 2022?

U. de Chile vs. Unión Española EN VIVO se enfrentan este domingo 27 de marzo, en el estadio Elías Figueroa Brander, por la reprogramación de la fecha 6 del Campeonato AFP PlanVital 2022. El duelo arranca a las 2.00 p. m. (hora peruana) y 4.00 p. m. (hora chilena) vía TNT Sports 2 y TNT Sports HD. La República Deportes te llevará la cobertura ONLINE del duelo, con los onces confirmados y el marcador actualizado minuto a minuto.

U. de Chile vs. Unión Española: ficha del partido

Partido U. de Chile vs. Unión Española ¿Cuándo juegan? Domingo 27 de marzo ¿A qué hora? 2.00 p. m. (Perú), 4.00 p. m. (Chile) ¿Dónde? Estadio Elías Figueroa ¿En qué canal? TNT Sports 2, TNT Sports HD

¿A qué hora juegan U. de Chile vs. Unión Española?

En suelo chileno, el juego U. de Chile vs. Unión Española arrancará a las 4.00 p. m. (2.00 p. m. de Perú). Revisa la guía de horarios para otros países de la región:

Chile: 4.00 p. m.

Colombia: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

Perú: 2.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 3.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

Paraguay: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

España: 8.00 p. m.

En medio de la pausa por las Eliminatorias Qatar 2022, el campeonato chileno verá actividad en un cotejo pendiente de la sexta jornada. Universidad de Chile, décima de la tabla de posiciones con siete puntos, será local en Valparaíso frente a Unión Española, que se ubica quinto.

Los azules llevan una mala racha de cuatro partidos seguidos sin ganar. Aunque en el más reciente estuvieron cerca de romper la sequía de triunfos con el gol de penal de Ronnie Fernández; no obstante, un tanto en el minuto 90 de Curicó Unido les negó tal posibilidad.

El elenco hispano, en cambio, vive una realidad opuesta, ya que desde hace cuatro fechas no sabe lo que es perder. En la jornada anterior, una solitaria anotación de Vicente Conelli le bastó para derrotar 1-0 a Ñublense.

U. de Chile y Unión Española se enfrentaron tres veces el año pasado, y en los tres casos se impuso el cuadro universitario. La última que los rojos de Santa Laura le ganaron a domicilio al Romántico Viajero fue en el 2019, cuando se impuso 2-1.

¿Qué canal transmite U. de Chile vs. Unión Española?

En territorio chileno, la televisación del partido U. de Chile vs. Unión Española estará a cargo de los canales TNT Sports 2 y TNT Sports HD, señales que cuentan con los derechos de transmisión del Campeonato Nacional 2022.

¿Dónde ver U. de Chile vs. Unión Española por internet?

Para que no te pierdas la transmisión del U. de Chile vs. Unión Española por internet, sintoniza la señal de Estadio TNT, servicio de streaming de la cadena TNT Sports, donde podrás encontrar toda la programación de este canal deportivo. En caso no tengas acceso al mismo, también tienes la opción de informarte a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Posibles alineaciones de U. de Chile vs. Unión Española

U. de Chile: Cristóbal Campos; Yonathan Andía, Bastián Tapia, Ignacio Tapia, José Castro; Israel Poblete, Álvaro Brun, Felipe Gallegos; Jeisson Vargas; Junior Fernandes y Cristian Palacios.

Unión Española: Miguel Pinto; Stefano Magnasco, Manuel Fernández, Thomas Galdames, Mario Larenas; Bryan Rabello Gonzalo Espinoza, Felipe Méndez; Ignacio Ibáñez, Vicente Coneliño y Gabriel Norambuena.

Últimos partidos de U. de Chile vs. Unión Española

Unión Española 2-3 U. de Chile | 13.09.21

U. de Chile 2-1 Unión Española | 19.04.21

U. de Chile 3-0 Unión Española | 06.02.21

Unión Española 3-1 U. de Chile | 27.09.20

Unión Española 1-1 U. de Chile | 14.09.19.

¿Dónde juegan U. de Chile vs. Unión Española?

El escenario de este compromiso será el estadio Elías Figueroa Brander, recinto deportivo ubicado en la ciudad de Valparaíso, con capacidad para albergar a 20.000 espectadores.