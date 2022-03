[EN VIVO] Honduras vs. México: ¿cómo ver el partido por las Eliminatorias Qatar 2022?

Honduras vs. México juegan este domingo 27 de marzo a las 6.05 p. m. (hora peruana) por la fecha 13 de las Eliminatorias Qatar 2022. Este duelo se disputará en el y será transmitido EN VIVO por la señal de TUDN y Star Plus. Además, puedes seguir todas las incidencias del cotejo a través de la web de La República Deportes.

El cuadro local llega tras empatar 1-1 con Panamá y se encuentra en el último lugar de la tabla con apenas cuatro puntos. Por su parte, los aztecas igualaron 0-0 con Estados Unidos y se ubican en el tercer puesto de la clasificación con 22 unidades.

Partido Honduras vs. México ¿Cuándo juegan? Domingo 27 de marzo ¿A qué hora juegan? 6.05 p.m. (hora peruana) ¿Qué canal transmite? TUDN y Star Plus ¿Dónde juegan? Estadio Olímpico Metropolitano

Honduras vs. México: posibles alineaciones

Honduras: López; Figueroa, Maldonado, Elvir y Quaye; López Maldonado, Mejía, Delgado y Rodríguez; Elis y Quioto.

México: Guillermo Ochoa; Erick Aguirre, Néstor Araujo, César Montes y Gerardo Arteaga; Edson Álvarez, Héctor Herrera y Erick Gutiérrez; Jesús Manuel Corona, Hirving Lozano y Raúl Alonso Jiménez.

Honduras vs. México: horarios

México: 5.05 p. m.

Perú: 6.05 p. m.

Colombia: 6.05 p. m.

Ecuador: 6.05 p. m.

Venezuela: 7.05 p. m.

Bolivia: 7.05 p. m.

Paraguay: 8.05 p. m.

Chile: 8.05 p. m.

Argentina: 8.05 p. m.

Brasil: 8.05 p. m.

Uruguay: 8.05 p. m.

España: 12.25 a. m. (28 de enero).

¿Qué canal transmite Honduras vs. México?

Para ver el Honduras vs. México EN VIVO, tienes que sintonizar la señal de TUDN, servicio de cable de México.

¿Cómo ver EN VIVO Honduras vs. México vía TUDN?

TUDN

Sky: canal 547 (SD), canal 1547 (HD)

IZZI: canal 501 (SD), canal 890 (HD).

UTDN

Sky: canal 551 (SD), canal 1551 (HD)

IZZI: canal 502 (SD).

¿Cómo ver partidos en TUDN?

Para disfrutar del contenido en vivo de TUDN, es necesario tener contratado el servicio de televisión de paga a través de Izzi o Blim TV.

¿Cómo ver Honduras vs. México ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del partido Honduras vs. México por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Dónde juegan Honduras vs. México?

El partido Honduras vs. México se disputará en el Estadio Olímpico Metropolitano, ubicado en la ciudad de San Pedro, Honduras.