➤ Grand Prix Arabia Saudita: ¿a qué hora y dónde ver la carrera de hoy?

Ver el Gran Premio de Arabia Saudita EN VIVO y EN DIRECTO este domingo 27 de marzo por la segunda ronda del Campeonato Mundial de Fórmula 1 2022. La carrera comenzará a las 12.00 p. m. (hora peruana) y se disputará en el Circuito de la Corniche de Yeda, Arabia Saudita.

GP Arabia Saudita: ficha informativa

GP Arabia Saudita 2022 Campeonato Mundial de Fórmula Uno ¿Cuándo es? Hoy, domingo 27 de marzo ¿A qué hora? 12.00 p. m. (hora peruana) ¿Dónde se disputa? Circuito de la Corniche de Yeda ¿Dónde lo transmiten? Star+, DirecTV Sports

¿A qué hora es el GP de Arabia Saudita?

El GP de Baréin se correrá desde las 12.00 p. m. (hora peruana). A continuación, te indicamos cuál es el horario según tu zona geográfica:

Perú: 12.00 p. m.

Colombia: 12.00 p. m.

Ecuador: 12.00 p. m.

México: 11.00 a. m.

Chile: 2.00 p. m.

Paraguay: 4.00 p. m.

Venezuela: 1.00 p. m.

Bolivia: 1.00 p. m.

Argentina: 2.00 p. m.

Uruguay: 2.00 p. m.

Brasil: 2.00 p. m.

¿En qué canal transmitirán el GP de Arabia Saudita F1 2022?

Para que no te pierdas la transmisión del GP de Arabia Saudita por internet, sintoniza la señal de Star Plus, servicio de streaming que incluye en su oferta para el cliente los cotejos televisados por la cadena ESPN. En caso de que no cuentes con acceso al mismo, también tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el GP de Arabia Saudita?

Para acceder a Star Plus y ver el GP de Arabia Saudita, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio de streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. Si no estás registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

GP Arabia Saudita: últimos ganadores

En noviembre de 2020, la Fórmula 1 anunció que, desde 2021, Arabia Saudita sería sede de un Gran Premio.

GP Arabia Saudita 2021 | Ganador: Lewis Hamilton | Escudería: Mercedes

¿En qué circuito se corre el GP de Arabia Saudita?

La carrera tendrá lugar en el Circuito de la Corniche de Yeda, un trazado ubicado en la ciudad de Yeda. Fue inaugurado en diciembre de 2021. La pista es de 6.175 metros y tiene 27 curvas. El gran premio en el país asiático se obtiene tras correr 50 vueltas.