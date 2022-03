[En Vivo] El Salvador vs Costa Rica, Eliminatorias Qatar 2022: ¿a qué hora y dónde ver?

MIRA AQUÍ EN VIVO El Salvador vs Costa Rica. Ambos equipos se enfrentarán por la fecha 13 de las Eliminatorias Qatar 2022 - Concacaf hoy domingo 27 de marzo. El duelo iniciará a las 6.05 p. m. (hora peruana) contará con la transmisión de Teletica Canal 7, ESPN y Star+. Además podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy en la web de La República Deportes

El Salvador vs. Costa Rica: posibles alineaciones

El Salvador: Mario González, Alexander Larín, Roberto Domínguez, Narciso Orellana, Bryan Tamacas, Eric Calvillo, Ronald Rodríguez, Eriq Zavaleta, Nelson Bonilla, Darwin Cerén y Jairo Henríquez.

Costa Rica: K. Navas; B. Oviedo., F. Calvo, J. Vargas, K. Watson, J. Valverde; G. Torres, C. Borges, Y. Tejeda, A. Martínez; J. Campbell.

El Salvador vs. Costa Rica: ficha del partido

Eliminatorias Qatar 2022 - Concacaf El Salvador vs. Costa Rica ¿Cuándo juegan? Hoy, domingo 27 de marzo de 2022 ¿A qué hora? 6.05 p. m. (hora peruana) ¿Dónde juegan? Estadio Cuscatlán ¿Dónde lo transmiten? Teletica Canal 7, ESPN y Star+

¿A qué hora juegan El Salvador vs. Costa Rica?

En Colombia, el El Salvador vs. Costa Rica se iniciará a las 6.05 p. m. (hora peruana). Revisa aquí la guía de horarios para otros países.

Perú: 6.05 p. m.

Colombia: 6.05 p. m.

Ecuador: 6.05 p. m.

Estados Unidos: 6.05 p. m. (ET) / 3.05 p. m. (PT)

México: 5.05 p. m.

Costa Rica: 5.05 p. m.

Bolivia: 7.05 p. m.

Paraguay: 10.05 p. m.

Venezuela: 10.05 p. m.

Chile: 8.05 p. m.

Brasil: 8.05 p. m.

Argentina: 8.05 p. m.

Uruguay: 8.05 p. m.

El Salvador vs. Costa Rica: canales de transmisión

Perú: ESPN Sur, ESPN3 Sur, ESPN Play Sur

Colombia: ESPN3 Sur, ESPN Play Sur, ESPN Sur

Ecuador: ESPN Play Sur, ESPN3 Sur, ESPN Sur, ESPN Andina

Estados Unidos: TUDN App, ESPN2, SiriusXM FC, TUDN.com, UniMás, TUDN USA, Univision NOW

México: ESPN2 Norte, ESPN Play Norte

Costa Rica: Teletica Radio, ESPN2 Norte, Teletica Canal 7, Repretel Canal 6, TD +, Teletica En Vivo, ESPN Play Norte, Repretel En Vivo

Bolivia: ESPN Play Sur, ESPN3 Sur, ESPN Sur

Paraguay: ESPN Play Sur, ESPN Sur, ESPN3 Sur

Venezuela: ESPN Sur, ESPN Play Sur, ESPN Andina, ESPN3 Sur

Chile: ESPN3 Sur, ESPN Play Sur, ESPN Sur

Brasil: Fox Sports Web, Fox Sports App, FOX Sports 1 Brasil

Argentina: ESPN Sur, ESPN3 Sur, ESPN Play Sur

Uruguay: ESPN3 Sur, ESPN Sur, ESPN Play Sur.

¿Dónde ver El Salvador vs. Costa Rica por internet?

Para que no te pierdas la transmisión del El Salvador vs. Costa Rica POR INTERNET, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

El Salvador vs. Costa Rica: últimos enfrentamientos

2021 | Costa Rica 2-1 El Salvador por Eliminatorias Concacaf.

2021 | El Salvador 0-0 Costa Rica por Amistoso Internacional.

2012 | El Salvador 0-1 Costa Rica por Eliminatorias Concacaf.

2012 | Costa Rica 2-2 El Salvador por Eliminatorias Concacaf.

2010 | Costa Rica 2-1 El Salvador por Amistoso Internacional.

2009 | El Salvador 1-0 Costa Rica por Amistoso Internacional.

¿Dónde juegan El Salvador vs. Costa Rica?

El duelo entre El Salvador vs. Costa Rica se disputará en el Estadio Cuscatlán, el cual es un estadio de fútbol ubicado en la ciudad de San Salvador, El Salvador. Fue inaugurado en 1976. Puede albergar 53 400 espectadores, convirtiéndolo en el estadio con mayor capacidad de aficionados de Centroamérica y el Caribe.