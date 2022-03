¿Dónde ver EN VIVO Canadá vs. Jamaica HOY por las Eliminatorias Qatar 2022?

Canadá vs. Jamaica EN VIVO se enfrentan por la última fecha del octogonal final de CONCACAF por las Eliminatorias Qatar 2022. El duelo comenzará a partir de las 3.05 p. m. (hora de Perú) . Será en el Estadio BMO Field, Toronto.

Para que no te pierdas este encuentro y los partidos de hoy, puedes ver la transmisión LIVE STREAMING por internet en La República Deportes. Acá encontrarás el horario, canal de tv, alineaciones, pronóstico y el minuto a minuto de las eliminatorias CONCACAF.

Canadá vs. Jamaica: ficha del partido

Eliminatorias CONCACAF Canadá vs. Jamaica ¿Cuándo juegan? HOY domingo 27 de marzo ¿A qué hora? 3.05 p. m. (hora de Perú) ¿Dónde? Estadio BMO Field ¿Canal? Star Plus.

Canadá vs. Jamaica: previa

La selección de Canadá recibe por la última fecha de las Eliminatorias CONCACAF al combinado de Jamaica. El conjunto canadiense fue la sensación a lo largo del certamen y está a punto de regresar a un Mundial tras 36 años de ausencia.

El conjunto norteamericano le basta un empate para sellar su clasificación ante los jamaiquinos, quienes ya están eliminados y no tienen chances de llegar, aunque sea, al repechaje.

¿A qué hora juegan Canadá vs. Jamaica?

Canadá: 4.05 p. m.

Jamaica: 3.05 p. m.

Perú: 3.05 p. m.

Colombia: 3.05 p. m.

Ecuador: 3.05 p. m.

Bolivia: 4.05 p. m.

Venezuela: 4.05 p. m.

Brasil: 5.05 p. m.

Argentina: 5.05 p. m.

Chile: 5.05 p. m.

Paraguay: 5.05 p. m.

Uruguay: 5.05 p. m.

Estados Unidos (ET): 4.05 p. m.

Estados Unidos (PT): 1.05 p. m.

¿Qué canales transmiten el Canadá vs. Jamaica?

Canadá: Sportsnet

Jamaica: Flow Sports

Perú: Star Plus

Colombia: Star Plus

Ecuador: Star Plus

Bolivia: Star Plus

Venezuela: Star Plus

Brasil: Star Plus

Argentina: Star Plus

Chile: Star Plus

Paraguay: Star Plus

Uruguay: Star Plus

Estados Unidos: Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW, Paramount+.

¿Cómo ver Canadá vs. Jamaica ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Canadá vs. Jamaica por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Canadá vs. Jamaica?

Para acceder a Star Plus para ver el Canadá vs. Jamaica, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.