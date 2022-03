Lionel Scaloni: “Hay que disfrutar a Messi ahora, no pensar en el futuro”

Argentina jugará su último partido oficial previo al Mundial este martes 29 de marzo ante Ecuador. Tras la victoria por 3-0 ante Venezuela, Lionel Messi dejó en el aire su participación en las próximas eliminatorias para la Copa del Mundo del 2026, una situación que según Lionel Scaloni no debería preocupar a los hinchas en este momento.

“Messi tendrá que sentarse como siempre ha hecho. Después de jugar un Mundial, todo el mundo hace valoraciones, y después se tomarán las decisiones. No estoy en su cabeza para saber realmente qué es lo que piensa. En tal caso, hay que disfrutarlo ahora y quedarse con eso. Es ley de vida y en algún momento va a pasar. ¿Por qué pensar en el futuro si hay un presente espectacular? Es inútil pensar qué es lo que va a pasar después del Mundial”, expresó Scaloni en conferencia de prensa previo al último entrenamiento en Buenos Aires antes de viajar a Guayaquil.

Messi buscará ganar la Copa del Mundo con Argentina en Qatar 2022. Foto: EFE

Asimismo, el entrenador campeón de América se refirió a la publicación de Ángel Di Maria que señalaba que el partido ante la selección vinotinto fue su último encuentro en territorio argentino.

“No vi el posteo, pero entiendo que será sobre este año, me imagino. Yo había hablado con él hace tiempo. Que sea el entrenador de turno y no ellos que lo dejen. Hay una edad para todos, han pasado tantos viajes y partidos que me imagino que es difícil. Si fue el último, mejor no ha podido ser. Salió como él hubiera soñado. Hizo el esfuerzo para estar y otro muy difícilmente podría haber jugado o estar a disposición. No solo jugó, sino que hizo un gol, aportó una asistencia y se llevó la ovación de todo el estadio”, agregó Scaloni con respecto al jugador del PSG.

¿Cuándo juegan Ecuador vs. Argentina por las eliminatorias?

Ecuador y Argentina se enfrentarán desde las 6.30 p. m. en horario peruano y ecuatoriano y desde las 8.30 p. m. en horario argentina por la jornada 18 de las Eliminatorias Qatar 2022 en el Estadio Monumental Banco Pichincha, casa del Barcelona S. C., ubicado en Guayaquil. El partido será televisado en el Perú por Movistar Deportes.

Tabla de posiciones de las Eliminatorias Qatar 2022