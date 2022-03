Zlatan Ibrahimovic: “Jugaré hasta que vea que alguien es mejor que yo”

Zlatan Ibrahimovic sigue vigente en en la élite del fútbol europeo a pesar de su edad. El delantero del AC Milan lleva anotados ocho goles en 22 partidos de la Serie A de Italia. ‘Ibra’ brindó una entrevista para la UEFA y señaló que aún no tiene pensado retirarse del balompié profesional.

“El futuro está por escribir. Yo no hago planes. Vamos a ver qué pasa. No quiero arrepentirme de dejar el fútbol y luego decir que podría seguir jugando al fútbol, porque, entonces, me arrepentiría el resto de mi vida al ver que podría haber seguido. Quiero jugar todo el tiempo que pueda. La realidad es que jugaré hasta que vea que alguien es mejor que yo, así que seguiré jugando”, declaró.

Además, el sueco manifestó que continúa sintiendo esa adrenalina de entrenar todos los días. “Esa adrenalina nunca la tendrás al hacer otra cosa porque estamos programados. Durante 20 años, haces estas cosas y obtienes adrenalina de ellas. Así que cuando de repente dejas de hacerlo, no tienes esta agenda, ya no obtienes la adrenalina. Y cuando se para, tienes que partir de ahí y empezar de cero y empezar algo nuevo”.

Por otro lado, el jugador de 40 años habló sobre lo que fue volver a jugar la Champions League con el cuadro rossonero. “ Fue bonito. Después de un par de años luchando y sin estar en la Liga de Campeones, todo el mundo estaba muy emocionado y muy feliz de volver. Creo que es un torneo increíble. He marcado un par de goles que me han gustado, y he tenido la oportunidad de jugar contra los mejores equipos y jugadores de Europa”, indicó.

Ibrahimovic y sus inicios en el fútbol

Zlatan Ibrahimovic también recordó cómo inició su carrera profesional en el Malmö de Suecia. “Me divertía. Teníamos fútbol y el fútbol hace feliz a la gente. El fútbol era barato, era gratis. Solo tenía que conseguir unos zapatos. Incluso sin zapatos se podía jugar al fútbol. A partir de ahí, todo fue mejorando”, sostuvo.