Óscar Ruggeri sobre polémico gol no cobrado a Perú: Si yo fuera peruano, me tiro y no me paro

Han pasado dos días del partido Perú vs. Uruguay, pero aún se continúa hablando del polémico gol que no fue cobrado a la selección peruana. Si bien se ha criticado la postura tomada por el árbitro Anderson Daronco, quien no acudió a revisar la jugada en la pantalla del VAR, también se ha cuestionado la actitud de los seleccionados peruanos, quienes en ese momento estaban en el terreno de juego del estadio Centenario.

Precisamente, el exmundialista argentino Óscar Ruggeri se refirió al supuesto tanto de Miguel Trauco. Para el exfutbolista y amigo del técnico Ricardo Gareca, los jugadores de la Bicolor debieron actuar en ese preciso momento de la polémica y presionar al árbitro brasileño para que lo revise.

“Si yo soy Perú, tienen que ya saberlo… Alguien tiene que caer de Perú al suelo para que se pare el partido, porque el arquero la tenía en la mano, la sacas y te pueden hacer el gol. Entonces, uno cae y cuando está tirado en la cancha, el árbitro va a verlo y ahí es el momento de atacar”, declaró en el programa F90 de ESPN.

“Viste a los del banco, casi se meten a la cancha. Pero tiene que ser adentro. (…) Fue la jugada en el momento. Después pueden decir que no fue gol, pero deben protestar”, agregó.

Quien también respaldó la postura de Óscar Ruggeri fue el periodista Mariano Closs al afirmar que los dirigidos por Ricardo Gareca debieron reclamar e impedir que el juego continúe.