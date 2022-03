Perú vs. Uruguay: la polémica continúa

La palabra robo se fue diluyendo para muchos con el pasar de las horas, videos y fotografías. La fuente, supuestamente, más certera nos obligaba, casi a la fuerza, a renunciar a la molestia y al pensamiento de que nos metieron la mano. El VAR hizo público el video del cual se basaron los responsables del videoarbitraje para decidir que el disparo de Miguel Trauco finalmente no cruzó la línea totalmente, dejando de lado las dudas. Sin embargo, hay quienes aseguran que la tecnología no es 100% confiable en el fútbol y que el árbitro brasileño Anderson Daronco pudo usar otro criterio.

El árbitro principal le pregunta a su asistente: “¿Para vos qué es Kleber?”. El asistente le contesta: “Gol, check, check”. Pero el VAR se pronuncia y dice “chequeado, no entró. No entra todo”, finaliza la comunicación entre los árbitros.

¿Pudo el hombre de negro ir a ver las imágenes de lo sucedido? Sí, no era una obligación, pero ante las dudas pudo parar el cotejo e ir a revisar las imágenes, pero el brasileño confió en lo que dijeron sus compañeros.

Palabra autorizada

La polémica albergó opiniones de diversos especialistas, exárbitros y periodistas, pero, sin duda alguna, la palabra de Antonio Ibáñez de Alba, inventor del sistema del VAR, tiene una relevancia mayor. “Todas las imágenes son manipulables, no son fiables y no se rigen a la realidad. En esta jugada puntual se ve que el portero coge el balón dentro de su propio arco; sin embargo, la línea superior está manipulada y hacen creer que la pelota no ingresó por completo”, inició a través de radio Ovación.

“Acá hubo manipulación y la pelota sí entró por completo. Como repito, las imágenes pueden ser manipulables entre cuatro y cinco centímetros, algo que el ojo humano no observa porque no es tan rápido. Si estuviera un chip en la línea del arco y en la pelota, no habría problemas en estos momentos, pero ni a la FIFA ni a la UEFA les interesa corregir estos detalles porque solo quieren confundir más y más. Esa pelota entró, verifiquen esa línea superior que está manipulada”, puntualizó.

El exárbitro nacional Winston Reátegui coincidió. “Acá no entra la interpretación. ¿El árbitro pudo ver en pleno partido si fue gol o no? No, es imposible por suposición. Entonces, acá sí entra la tecnología, la cámara de gol del VAR. Yo discrepo en algo con la cámara del gol, que no la veo debidamente calibrada. Para mí, el balón sí ingresó”, señaló y aseguró que los jugadores más experimentados debieron pedirle al árbitro que se paralice el partido para revisar el video.

La FPF pidió todas las cámaras y audios de la jugada. No obstante, nada cambiará el resultado. Perú debe pensar en el último y decisivo partido por las eliminatorias ante Paraguay.

André Carrillo no jugará ante Paraguay

El comando técnico de la selección peruana recibió una mala noticia de cara al cotejo del martes ante Paraguay en el Estadio Nacional. Y es que André Carrillo, quien salió del campo del Centenario por lesión, fue sometido a resonancia magnética y se confirmó que el jugador del Al-Hilal presenta un desgarro en el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. Estará fuera de las canchas aproximadamente por tres meses.

El ‘Tigre’ deberá hacer cambios pensando en la necesidad de ganar dicho cotejo para jugar el repechaje al Mundial.

Reacciones

Víctor Hugo Rivera, exárbitro peruano

“Se le enfoca al árbitro y pareciera que le dicen que no entra. El procedimiento es el correcto, pero en el fútbol hay sentido común. Si fuera él, en el momento en que se paralizó el juego, me acercaba a la toma. El responsable del partido es el árbitro”.

Gilberto Hidalgo, exárbitro peruano

“En la imagen televisiva, hasta los mismos uruguayos deben pensar que el balón entró. En primera instancia parece gol. En el momento debió pararse el juego. El árbitro no tiene que interpretar nada. Esta es una cuestión de hecho”.

Las imágenes hablan

En el fotograma donde la pelota está adentro, el pie del jugador uruguayo está visiblemente más adelante de la línea (1). Foto: difusión

En el video del otro lado, el jugador uruguayo apenas pasa la línea (2), al parecer faltan fotogramas en los que el arquero sigue entrando con la pelota. Foto: difusión

De malas. André Carrillo quedó fuera del cotejo del martes. Foto: difusión