Experto en 3D diseñó un video para demostrar que el balón sí ingresó del todo

Puede que el Perú vs. Uruguay se haya jugado hace dos días, pero las réplicas continúan hasta el día de hoy, sobre todo por el supuesto gol que no le cobraron a la selección peruana. Si bien la Conmebol liberó el audio e imágenes del VAR que demostraban que el balón no ingresó del todo, un experto en 3D diseñó un video para probar lo contrario.

El artista 3D, Ángel Alarcón, bosquejó un esquema completo del preciso momento en que el portero Sergio Rochet agarraba el balón en el arco. Para esto, usó un programa especial para tomar las medidas correspondientes del campo del Estadio Centenario.

Como se pueden ver en las imágenes difundidas en las redes sociales, se puede observar que el balón traspasó la raya e ingresó totalmente, por lo que el árbitro Anderson Daronco debió haber convalidado el gol de Miguel Trauco . Por si fuera poco, reveló otras perspectivas que no mostró la Conmebol como una vista desde la superficie.

Inventor del VAR habla sobre la polémica

El ingeniero español Antonio Ibáñez de Alba, creador de la tecnología que derivó en el sistema VAR que usa la FIFA, expresó su opinión acerca de la polémica surgida en el partido Perú vs. Uruguay.

Todas las imágenes son manipulables, no son fiables y no se rigen a la realidad. En esta jugada puntual se ve que el portero coge el balón dentro de su propio arco; sin embargo, la línea superior está manipulada y hacen creer que la pelota no ingresó por completo”, expresó para Radio Ovación.