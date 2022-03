La vez que Cristiano Ronaldo anotó un gol parecido al de Perú, pero a él sí se lo convalidaron

El próximo martes 29 de marzo, la selección peruana se enfrentará a Paraguay en el Estadio Nacional, pero en la mente de los hinchas peruanos aún sigue el Perú vs. Uruguay. El polémico gol no cobrado de Miguel Trauco por el árbitro Anderson Daronco, en los últimos minutos del cotejo, permanece presente en los aficionados.

Ese tanto no solo hubiese significado el empate, sino también la lucha por el cuarto lugar de las Eliminatorias Qatar 2022 y, por tanto, el cupo directo a la Copa del Mundo. Tras el partido, la Conmebol publicó los videos y audios del VAR en el que afirman que el balón no ingresó por completo; sin embargo, diversos videos en las redes sociales e incluso el creador del videoarbitraje indican lo contrario.

“Todas las imágenes son manipulables, no son fiables y no se rigen a la realidad. En esta jugada puntual se ve que el portero coge el balón dentro de su propio arco; sin embargo, la línea superior está manipulada y hacen creer que la pelota no ingresó por completo”, declaró el creador del VAR, Antonio Ibáñez de Alba.

Audio e imágenes del VAR del supuesto gol de Perú

Incluso, esta situación ha sido comparada con la que sucedió el 12 de marzo del 2019 en la Champions League 2018-19. En aquella oportunidad, Cristiano Ronaldo anotó un gol de cabeza que casi se lo anulan, pero gracias al uso de la tecnología terminaron convalidándolo. ¿Qué fue lo que pasó? En esta nota te lo contamos.

PUEDES VER: Experto en plataformas 3D diseñó un video para demostrar que el balón sí ingresó del todo

Cristiano Ronaldo y el gol del suspenso

En aquella oportunidad, Cristiano Ronaldo vestía la camiseta de Juventus, tras su salida del Real Madrid. El cuadro italiano recibía al Atlético Madrid en el Juventus Stadium y debía remontar el 2-0 del partido de ida. El crack portugués terminó siendo figura al anotar un hat-trick y dar el pase a los cuartos de final a los de Turín. Sin embargo, el segundo gol de ‘CR7’ fue un suspenso, pues casi se lo anulan.

Se jugaba el minuto 47 del cotejo y la ‘Juve’ ganaba 1-0 al cuadro colchonero. João Cancelo tenía el balón por la banda derecha y sacó un centro al área chica rival. El ‘Bicho’ dio un gran salto y de cabeza envió el balón al arco del portero Oblak, quien en una espectacular estirada logró sacar el esférico.

Sin embargo, tras esta jugada, los futbolistas de la Juventus, empezando por Cristiano, iniciaron a gritar gol y mirar al árbitro principal, quien no daba muestras de pitar el silbato. Cuando parecía que el juego continuaría, el juez señaló su reloj y terminó convalidando el gol.

Ojo de Halcón convalida gol a ‘CR7’

Si bien en un primer momento daba la impresión de que el balón no había ingresado (como lo que sucedió en el Perú vs. Uruguay), la ayuda de la tecnología sirvió para que el tanto de Cristiano Ronaldo fuera convalidado. Pero hay que aclarar que no fue el VAR, sino el Ojo de Halcón.

Si nos fijamos en la imagen de la perspectiva del VAR, se observa que el balón no traspasa completamente la línea de gol, situación muy similar a la del portero uruguayo Sergio Rochet conteniendo el esférico en Montevideo.

Comparación de los goles de Cristiano Ronaldo en la Champions y Perú en las eliminatorias. Foto: composición

Sin embargo, en aquella Champions League se usó el Ojo de Halcón, con el cual se observa claramente que el esférico pasó por completo y confirmó el tanto de ‘CR7’.

Si bien son situaciones parecidas, con estas imágenes tampoco no se puede confirmar que fue gol de la selección peruana; sin embargo, queda comprobado que las imágenes del VAR no son claras y no definen al 100% que el balón ingresó por completo. Es por esta razón, que se resalta la importancia del Ojo de Halcón en Sudamérica -al menos en torneos importantes como las clasificatorias - para aclarar este tipo de hechos en partidos de fútbol.