Luis Enrique: “No creo que nos haga falta jugar contra selecciones de otro continente”

España ya aseguró su presencia en la Copa del Mundo de Qatar 2022, por lo que aprovecha la fecha FIFA para afrontar algunos encuentros amistosos. Previo al duelo con Albania, Luis Enrique, seleccionador de la Furia Roja, declaró para TNT Sports y señaló que no necesitan jugar contra países de otros continentes.

“ No lo creo, la verdad es que no. No creo que nos haga falta jugar contra selecciones de otro continente. Las de Europa, por suerte, son selecciones de altísimo nivel, de hecho, creo recordar que en el último Mundial las cuatro semifinalistas fueron europeas. Es evidente que hay selecciones de nivel como Brasil, Argentina, Ecuador, Uruguay, selecciones que pueden estar y que están al máximo nivel, pero no creo que sean un problema para nosotros”, indicó.

“El día que tengamos que competir contra ellas, lo intentaremos hacer de la mejor manera. Será muy difícil, seguro, pero no creo que sea un problema”, agregó el estratega.

Recordemos que los representativos europeos casi ya no tienen oportunidad de jugar con otras naciones que no pertenezcan a su región, debido a su apretado calendario.

España venció a Albania en un encuentro amistoso

Este sábado 26 de marzo, la selección de España derrotó 2-1 a Albania en un amistoso internacional, el cual se disputó en el RCDE Stadium. Ferrán Torres y Dani Olmo anotaron los goles de la Furia Roja, mientras que Myrto Uzuni convirtió el descuento para los visitantes.

El próximo martes 29 de marzo, el equipo de Luis Enrique afrontará su segundo encuentro de preparación ante Islandia. Este duelo se llevará a cabo en el Estadio de Riazor.