Dembélé tendrá que ajustarse a “niveles salariales” del FC Barcelona para renovar contrato

En los últimos meses, ningún otro jugador ha provocado tantas opiniones divididas entre los seguidores del FC Barcelona como Ousmane Dembélé. El desaire a la propuesta de renovación que el club le hizo hace algunos meses motivó a que un sector de la hinchada lo quiera fuera del plantel al final de la temporada, pero otros todavía desean su continuidad porque reconocen que es uno de los elementos más desequilibrantes de la plantilla.

En una reciente entrevista con Mundo Deportivo, el presidente del Barça, Joan Laporta, se refirió a los entredichos que siguen surgiendo en torno a una eventual extensión del vínculo entre el francés y el cuadro azulgrana, el cual vence a fines de junio de este año.

“¿Renovación de Dembélé? A ver, la opción que tenía ha expirado y ya estamos marcando unos niveles salariales que tendrán que encajar con todos los que se queden la próxima temporada”, sostuvo el directivo. Estos ajustes económicos en cuanto a salarios van en línea con “mantener la sostenibilidad y el equilibrio del club”, agregó Laporta.

Uno de los mayores problemas de Dembélé en el FC Barcelona han sido sus constantes lesiones. Foto: AFP

Por el momento, señaló el mandamás de la institución catalana, no se tiene conocimiento de que el jugador planee mantenerse en el equipo para el próximo curso. “No tenemos noticias de que él quiera continuar. No sé si su representante se ha puesto en contacto, pero creo que no, porque lo sabría”, refirió.

Laporta sobre Mbappé al FC Barcelona: “Es parte del show”

Acerca de la información del diario L’Équipe, según la cual el FC Barcelona iría a la carga por Kylian Mbappé, Laporta consideró que dicho rumor formaba parte del “show business del fútbol” por el reciente clásico ganado ante el Real Madrid.

“Que después del 0-4 se vincule a Mbappé con el Barza forma parte del show business del fútbol, no tengo nada que decir al respecto. No voy a poner en riesgo a la institución con operaciones que, aunque estuviésemos ya saneados, las haríamos”, culminó.