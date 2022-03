Eliminatorias Qatar 2022: así se jugará la última fecha del proceso clasificatorio

Solo faltan unos pocos días para conocer a la última selección que tomará el repechaje para el Mundial Qatar 2022. Este martes 29 de marzo se llevarán a cabo los cinco partidos en simultáneo por la jornada 18 de las Eliminatorias Qatar 2022. Brasil, Argentina, Ecuador y Uruguay aseguraron su presencia, mientras que Perú, Colombia y Chile pelearán por el quinto boleto.

Los ojos de toda Sudamérica estarán puestas en tres partidos en particular: Perú vs. Paraguay, Venezuela vs. Colombia y Chile vs. Uruguay . El primero vivirá en el Estadio Nacional, en Lima. De sacar un triunfo, la Blanquirroja aseguraría el quinto puesto y clasificaría al repechaje; de lo contrario, tendría que esperar a que las otras dos selecciones no sumen puntos algunos o que Chile solo empate.

En el Venezuela vs. Colombia, que se jugará en el Estadio Cachamay, los cafeteros buscarán conseguir las tres unidades y esperar que la Bicolor y Chile empaten o en el mejor de los casos, pierdan ambos. De esa manera estaría clasificando como el quinto de Sudamérica.

Luego, la Roja deberá hacer lo propio ante Uruguay en el Centenario, confiando en que tanto Perú y Colombia pierdan sus respectivos partidos o Perú empate. Finalmente, la programación se completa con los duelos entre Bolivia vs. Brasil en La Paz y Ecuador vs. Argentina en Guayaquil.

Eliminatorias Qatar 2022 programación 18

Fecha Hora Partido Sede 29.03.22 6.30 p. m. (hora peruana) Perú vs. Paraguay Lima 29.03.22 6.30 p. m. (hora peruana) Venezuela vs. Colombia Caracas 29.03.22 6.30 p. m. (hora peruana) Bolivia vs. Brasil La Paz 29.03.22 6.30 p. m. (hora peruana) Chile vs. Uruguay Santiago 29.03.22 6.30 p. m. (hora peruana) Ecuador vs. Argentina Guayaquil

Eliminatorias Qatar 2022 tabla de posiciones