Gianluca Lapadula se pronunció en redes sociales tras el partido Perú vs. Uruguay

El polémico final del partido contra Uruguay por la fecha 17 de las Eliminatorias Qatar 2022 sigue generando reacciones entre los jugadores de la selección peruana. Tras las primeras declaraciones de Alexander Callens y Christian Cueva, este viernes el delantero Gianluca Lapadula envió un mensaje vía redes sociales para expresar la voluntad del equipo de seguir enfocado en el objetivo pese al resultado adverso.

En su pronunciamiento, el atacante evitó comentar la controversia surgida a raíz del supuesto gol no convalidado. “¡A seguir luchando! ¡Siempre juntos!”, fue la publicación del ‘Bambino’ en sus cuentas oficiales.

El jugador del Benevento fue titular en el Estadio Centenario y jugó hasta los 76 minutos. Durante el tiempo que estuvo dentro de la cancha, generó las chances más claras para la Bicolor, como un cabezazo en los primeros minutos que el portero Sergio Rochet se embolsó sin mucho trabajo.

Con su salida a quince minutos para el final del compromiso, el técnico Ricardo Gareca le dio descanso al futbolista de 32 años para permitirle llegar de la mejor forma al duelo de la jornada 18 frente a Paraguay, en la cual se decidirá si Perú alcanza el repechaje o queda fuera.

Selección peruana: la respuesta de Conmebol a la polémica

De acuerdo con lo informado por el periodista Gustavo Peralta, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) solicitó a la Conmebol que publique todos los audios y videos del VAR sobre la jugada de Miguel Trauco que los jugadores peruanos reclamaron como gol. El comunicado indicó que Agustín Lozano, presidente de la FPF, sostuvo una charla con Wilson Seneme, presidente de la Comisión de Árbitros de Conmebol, para aclarar el asunto.

Desde el organismo continental le confirmaron a Lozano que el balón no ingresó al 100%, por lo cual no se marcó el tanto. Horas más tarde, en su canal de YouTube, el ente rector del fútbol sudamericano liberó el video de la jugada, en el cual se confirmó como correcta la decisión de no conceder el gol.