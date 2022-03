Reátegui sobre el polémico gol de Perú: “Debieron pararse frente al árbitro y decirle que pare”

Faltó presión. El polémico gol no convalidado durante el Perú-Uruguay continúa generando repercusiones y diversos análisis. Pese a la publicación de los videos y audios del VAR, muchos consideran que el juez Anderson Daronco debió detener el partido. En ese sentido, el exárbitro Winston Reátegui cuestionó la pasividad de la Bicolor en los reclamos.

“Lo que tuvieron que hacer los jugadores con más experiencia era pararse frente el árbitro y decirle que pare el partido para que vaya al VAR. Pero no vi a nadie. Vi una pasividad como si fuera una jugada normal”, manifestó en diálogo con Radio Ovación.

Mira el polémico gol que no le convalidaron a Perú

Asimismo, se mostró inconforme con la imágenes que reveló la Conmebol tras el cotejo. “Es una jugada factual, que es cuando hay que evaluar hechos concretos, penal o no, gol o no. Acá no entra la interpretación. ¿El árbitro pudo ver en pleno partido si fue gol o no? No, es imposible por suposición. Entonces, acá sí entra la tecnología, la cámara de gol del VAR. Yo discrepo en algo con la cámara del gol, que no la veo debidamente calibrada. Para mí, el balón sí ingresó”, agregó.

Por otra parte, una de la imágenes que más llamó la atención de los hinchas fue la reacción de algunos jugadores en el Centenario. Para el colegiado, ante un ingreso de los futbolistas al campo de juego, por parte de los suplentes, se debe detener el compromiso de inmediato.

“Reglamentariamente, si estoy arbitrando y la banca de suplentes ingresa a la cancha por, entre comillas, una decisión en la que no están de acuerdo, tengo que paralizar el partido en ese momento. Tengo que exhortar a que regresen a su banca y si no quieren, tengo que acabar el partido e informar rebeldía colectiva, que sería una sanción mayor”

