¡Tú lo viste!

por Mariano López

Quisiera no estar escribiendo las siguientes líneas. Que todo esto haya sido una pesadilla y que, al terminar la página, despierte. Que se me vaya la bronca. Que Anderson Daronco se haya acercado a ver el VAR, una herramienta hecha para esclarecer. Hizo todo lo contrario: oscureció, despertó sospechas. Perú cayó 1-0 en el Centenario, pero bien pudo haber empatado. No lo hizo por Daronco.

Uruguay salió al primer tiempo con la cabeza en otro lado. En otra sintonía. Nublado, confundido. Controles imprecisos, pases errados, salidas a destiempo y equivocaciones de futbolistas acostumbrados a partidos así, de altísimo nivel, como ‘Josema’ Giménez y Diego Godín. Los dos sufrieron sobremanera ante la inteligente estrategia de Ricardo Gareca de taparles las líneas de pase y obligarlos a conducir para progresar en el campo. En el momento preciso, la presión peruana se activaba. De esa manera, supimos recuperar varios balones en salida. Uno terminó en una corrida maratónica de Gianluca Lapadula, quien remató con su pierna derecha al primer poste de Sergio Rochet. El arquero uruguayo respondió bien. Era la segunda del partido para ‘Lapa’ en apenas 11′: minutos antes, el nacido en Turín conectó, de cabeza, un gran envío de André Carrillo. Rochet, nuevamente, fue verdugo. Perú no concretaba sus oportunidades, un grave error que pagaríamos muy caro a poco del cierre del primer tiempo. Con poquísimo, los charrúas se pusieron en ventaja. Un desborde por la banda izquierda terminó en un remate al travesaño de Giménez y un desafortunado rebote que solo empujó Giorgian De Arrascaeta (42′). Eficacia pura y dura.

Preocupa. Carrillo fue sustituido por un golpe en la rodilla. Foto: FPF

En el complemento, Ricardo Gareca se decidió por un cambio que se ha hecho habitual en los últimos encuentros: Edison Flores por Sergio Peña. Inmediatamente, Diego Alonso, el DT local, ordenó que su equipo presione más arriba, en el intento por impedir las asociaciones en el mediocampo blanquirrojo. La importancia de ‘Orejas’ en el campo aumentó con la entrada de ‘Canchita’ Gonzales, aunque la salida de André Carrillo por lesión le quitó a Perú la opción del desborde por fuera. Ormeño, Calcaterra, Valera, el ‘Tigre’ mandó toda la carne al asador. La opción más clara, sin embargo, llegó en el tiempo añadido, a través de Miguel Trauco. Un centro del lateral terminó en una de las imágenes más polémicas en la historia del fútbol sudamericano: Rochet calculó mal y se metió, con pelota y todo, dentro del arco. ¡Era el empate! ¡Era gol! Valera y Ormeño, los más cercanos a la jugada, solo levantaron la mano, confiados, seguro, en que el árbitro brasileño Anderson Daronco iría al VAR y cobraría el gol. ¡El empate, el bendito punto que nos permitía soñar con la clasificación directa a Qatar! Nunca pasó. El juez no impartió justicia. Se hizo el desentendido, se tocó el oído como si le hablaran desde el VAR y siguió con el juego, como si nada. Ni siquiera hubo revisión.

El mismo Daronco pitó el final del partido y, con ello, la clasificación de Uruguay a una nueva Copa del Mundo. La ‘Bicolor’ aún depende de sí para asegurar el repechaje. ¿Qué deberá hacer? Pasar esta amarga página y derrotar a Paraguay el próximo martes en el Nacional. Ahí, ojalá, podamos festejar.