Peruanos no debieron reclamar ni mucho menos decir que hubo “robo”: el precedente de Messi

La primera reacción de muchos fue la de insultar al árbitro y maldecir a la Conmebol, mientras pedían —y en algunos casos exigían— al juez principal, en este caso Anderson Daronco, que revisara la imagen del —no— gol de Miguel Trauco. Hasta las redes sociales se llenaron de odio, donde millones de cibernautas, acompañados de varios periodistas deportivos, expresaban que hubo un robo y los “ladrones” querían dejar fuera de Qatar 2022 a la selección peruana. Sin embargo, las pruebas demostraron todo lo contrario.

Pero no contentos con ello, las voces de los hinchas peruanos exclamaban justicia y se esperanzaban en los jugadores nacionales, a quienes prácticamente rogaban que saliesen a las cámaras a maldecir a la Conmebol, al árbitro Anderson y demás personajes ligados al torneo continental . Pero no pasó. Ni tampoco debió haber sucedido, como muchos pedían en las redes sociales.

Si bien es cierto Carlos Zambrano y Alexander Callens gritaron la palabra “robo” y “fue gol”, lo dijeron en un contexto totalmente diferente, pues apenas había acabado el encuentro y estaban con la sangre en el ojo. Además, nunca señalaron a nadie ni atacaron a alguien en particular. Minutos después, un calmado Christian Cueva salió a rueda de prensa a declarar con total serenidad, seguido del entrenador Ricardo Gareca.

“ Vimos la jugada; para nosotros es gol. Para los jugadores es difícil hablar del arbitraje, porque tratan de alejarnos y de callarnos ”, expresó el volante peruano. Pero no fue suficiente para la enardecida hinchada peruana, que exigía a ‘Aladino’ arremeter contra la Conmebol, tal como sucedió con Lionel Messi en 2019, donde acusó directamente al máximo ente del fútbol sudamericano.

La decisión de Cueva y Gareca de no ensañarse ni con el árbitro ni con la Conmebol parece la más acertada, pues, de haberlo hecho, estarían enfrentando varios cargos de acusación y hubiesen sido suspendidos y multados tanto en el plano deportivo como en lo económico. Esto también teniendo en cuenta que, dentro de cuatro días, la selección peruana afrontará uno de los partidos más decisivos de los últimos años: buscará conseguir el repechaje ante Paraguay.

Caso Lionel Messi

En 2019, el capitán de la selección argentina fue suspendido con tres meses y recibió una multa económica de 50.000 dólarez a raíz de sus declaraciones en la prensa tras los partidos de la Copa América.

¿Qué sucedió con Messi para que fuese sancionado de esa manera? Tras caer 2-0 ante Brasil en las semifinales de este torneo, el futbolista del PSG consideró que el árbitro debió revisar dos acciones de penal con el VAR —algo similar a lo que pedían los jugadores e hinchas peruanos con el “gol” de Trauco—.

“ Se cansaron de cobrar boludeces durante toda la Copa América y hoy no le cobraron un penal a Otamendi. Es para analizarlo. Ojalá que la Conmebol haga algo, porque nosotros hicimos un sacrificio enorme. Igualmente, no creo que haga nada, porque maneja todo Brasil ”, señaló en su momento un ofuscado Lionel Messi.

Pero eso no fue todo, pues ante Chile en un partido por el tercer puesto, la ‘Pulga’ duró apenas unos minutos en cancha tras ver la tarjeta roja por un cruce en contra de Gary Medel.

“ Lamentablemente, la corrupción, los árbitros y todo eso no permiten que la gente disfrute del show. Por lo que dije capaz que me pasó factura y (el juez) fue mandado. No hay duda: lamentablemente, esta Copa está armada para Brasil ”, expresó Messi, quien luego sería sancionado por el máximo ente del fútbol sudamericano.

¿Era necesario que Christian Cueva o cualquiera de los jugadores de la selección peruana arremetiese contra la Conmebol y la tildase de “corrupta” o que les “robaron el partido”? La respuesta sería negativa tomando en cuenta las imágenes del VAR, que demostraron que el esférico no entró en su totalidad, por lo que nunca se consideró como gol.

Finalmente, Ricardo Gareca y sus pupilos deberán mentalizarse en el partido del día martes 29 ante Paraguay. De ganar, estarían asegurando el quinto lugar de las Eliminatorias Qatar 2022 y acceder a un repechaje; de lo contrario, deberán esperar a los resultados de Colombia y Chile.