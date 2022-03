El reclamo de la FPF a la Conmebol por la jugada polémica: ¿qué le respondieron a Lozano?

Debido a la jugada polémica en el Perú vs. Uruguay, donde la selección peruana podría haber conseguido el empate, el presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Agustín Lozano, no dudó en exigir explicaciones por lo acontecido en el estadio Centenario por la penúltima fecha de las Eliminatorias Qatar 2022.

Según informó el periodista Gustavo Peralta, cuando finalizó el encuentro, Lozano entabló comunicación con Wilson Seneme, presidente de la Comisión de Árbitros de la Conmebol desde el 2016, y mantuvieron una charla “larga e intensa”.

El ente deportivo continental fue tajante con su respuesta y manifestó que, de acuerdo a las imágenes del VAR, la pelota no entró al 100%, por lo que no sería considerado gol para la Blanquirroja.

Rochet protagonizó la jugada más polémica de la noche. Foto: captura/Conmebol

La FPF exhortó que se publique la totalidad de los videos y audios para que exista transparencia en lo decidido. Incluso, Ricardo Gareca también se comunicó con Agustín Lozano sobre el caso, pero el entrenador ya estaba con toda la mira puesta en el partido de este martes 29 contra Paraguay, por la última fecha de eliminatorias sudamericanas.

En altas horas de la noche del jueves y después de la conversación con la Federación Peruana, la Conmebol logró publicar los videos del VAR en su canal de YouTube , donde confirmaban lo que le respondieron al presidente de la FPF: no fue gol. Si bien el árbitro Anderson Daronco no revisó las imágenes, sí mantuvo comunicación con los jueces del videoarbitraje, quienes le dijeron que la pelota no ingresó totalmente al arco.

Eliminatorias Qatar 2022: tabla de posiciones en la fecha 17