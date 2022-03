¡No se guardó nada! El inventor del VAR afirma que la Conmebol habría manipulado las imágenes

La molestia del hincha peruano aún persiste, luego de la derrota de Perú 0-1 ante Uruguay por la penúltima fecha de las Eliminatorias Qatar 2022. Al resultado, se sumó la polémica acción donde no se le convalidó un gol a la selección peruana. La Conmebol horas después de finalizar el encuentro publicó el video del VAR, cuando determinan que el balón no ingresó en su totalidad.

La entidad máxima del fútbol sudamericano sacó las conversaciones que sostuvo durante y después de la jugada. El árbitro principal le pregunta a su asistente lo siguiente: “¿Para vos qué es Kleber?”. El asistente le contesta: “Gol, check, check”. Pero el VAR se entromete y dice “chequeado, no entró. No entra todo”, finaliza la comunicación entre los árbitros.

Ante las imágenes mostradas, el español Antonio Ibáñez de Alba, inventor del sistema del VAR, señaló en el programa de Negrini Lo Sabe de “Radio Ovación” que la Conmebol ha manipulado el video. “Toda las imágenes son manipulables, no son fiables y no se rigen a la realidad. En esta jugada puntual se ve que el portero coge el balón dentro de su propio arco; sin embargo, la línea superior está manipulada y hacen creer que la pelota no ingresó por completo”, inició.

“Acá hubo manipulación y la pelota sí entró por completo. Como repito, las imágenes pueden ser manipulables entre cuatro y cinco centímetros, algo que el ojo humano no observa porque no es tan rápido”, agregó el inventor del VAR.