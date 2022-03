Así fue la nerviosa narración uruguaya en la polémica jugada del Perú vs. Uruguay

En los minutos finales del partido de la selección peruana contra Uruguay por Eliminatorias Qatar 2022, Miguel Trauco mandó un centro al área que, poco a poco, fue metiéndose en dirección al arco, lo cual generó la reacción del arquero Sergio Rochet, quien logró contener el balón; sin embargo, las imágenes parecían indicar que la pelota había ingresado totalmente.

Dicha acción causó confusión en los jugadores, la hinchada y periodistas peruanos, quienes exigían que el árbitro Anderson Daronco vea las imágenes en el VAR para que tome una decisión, lo cual no ocurrió. Por otro lado, los narradores uruguayos del partido también estaban con duda y se mostraron nerviosos, ya que ese gol hubiese complicado su clasificación al mundial.

Al inicio, el narrador se mostró conforme: “Justo, casi dentro del arco caía Rochet” . Pero su compañero agregó: “Ojo, es jugada de VAR porque perfectamente se puede discutir si la pelota entró en su totalidad o no” .

Seguidamente, las dudas empiezan a generarse en su cabina: “¡Ay, dios mío! Me parece que la pelota entró. Ojo con esto” , exclamó. Luego también recalcan la falta de tecnología en las clasificatorias sudamericanas: “Acá no hay chip adentro del balón, que es lo único que va a garantizar 100% que la pelota entró”. Finalmente, comentan que el árbitro no vio la jugada en el videoarbitraje.

Después del partido, la Conmebol liberó los audios del VAR, donde se escucha que el réferi sí consultó por audio, y los jueces le indicaron que no había sido gol.