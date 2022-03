Perú vs. Paraguay: ¿quién reemplazaría a André Carrillo en caso no llegue ante la Albirroja?

Malas noticias. La derrota ante Uruguay no solo nos dejó un mal sabor de boca debido al polémico tanto de Miguel Trauco que no fue convalidado, sino también una gran ausencia para el siguiente partido por la última fecha de las Eliminatorias Qatar 2022, mismo que se jugará ante Paraguay en el Estadio Nacional de Lima.

A los 64 minutos del encuentro en el Estadio Centenario, el extremo derecho André Carrillo se sintió luego de protagonizar un duro enfrentamiento con el uruguayo Rodrigo Bentancur, razón por la que tuvo que ser sustituido.

En su lugar entró el delantero Santiago Ormeño, aunque su cambio no se efectuó en la misma posición en la que juega el futbolista del Al Hilal. En esta ocasión, el entrenador Ricardo Gareca optó por enviar a Christofer Gonzáles a la banda derecha y complementar el ataque junto a Edison Flores y los posteriores ingresos de Horacio Calcaterra y Alex Valera.

Christofer Gonzáles sustituyó a André Carrillo en la banda derecha ante Uruguay. Foto: Luis Jiménez/GLR

El técnico argentino podría repetir la misma formación desde el arranque ante Paraguay en el Estadio Nacional, aunque también existe la posibilidad de que un reemplazo natural para la ubicación de André Carrillo tome la batuta en Lima: Gabriel Costa.

Gabriel Costa fue titular ante Bolivia en La Paz. Foto: Luis Jimenez/GLR

El jugador del Colo Colo de Chile no fue considerado en la convocatoria para el cotejo ante los charrúas, por lo que la máxima preocupación que recae sobre su posible titularidad está en su falta de continuidad en la escuadra bicolor. Es indiscutible en el once principal del equipo chile, situación que no se repite en la selección peruana desde el compromiso con Bolivia en La Paz.

De no querer contar con la presencia del volante, el estratega de la Bicolor podría optar por poner a Christian Cueva por derecha y a Edison Flores por la banda izquierda, como ya lo ha hecho en otros encuentros. No obstante, con el buen desempeño que presenta Gabriel Costa en su club actual, lo recomendable es utilizar todo su potencial.

Christian Cueva fue titular ante Uruguay en Montevideo. Foto: EFE.

Si bien aún se desconoce la gravedad de la lesión de André Carrillo, también posibilidad de que el extremo peruano esté ante Paraguay tras un breve proceso de recuperación.

Perú vs. Paraguay

El decisivo cotejo entre la selección peruana vs. Paraguay por la última fecha de las Eliminatorias Qatar 2022 se disputará el próximo martes 29 de marzo a las 6.30 p. m. en el Estadio Nacional de Lima.

Tabla de posiciones Eliminatorias Qatar 2022

Últimos enfrentamientos: Perú vs. Paraguay