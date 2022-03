¿A qué hora juegan Junior vs. Pasto EN VIVO por la Liga Betplay 2022?

Junior vs. Pasto EN VIVO se enfrentan en la fecha 12 de la Liga BetPlay 2022 desde las 4.00 p. m. (hora de Perú y Colombia). El duelo se jugará en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, con transmisión vía Win Sports+. Para que no te pierdas este y otros partidos de hoy, sigue la cobertura ONLINE de La República Deportes, que te llevará los onces confirmadas y el marcador actualizado minuto a minuto.

Junior vs. Pasto: ficha del partido

Partido Junior vs . Pasto ¿Cuándo juegan? Hoy, viernes 25 de marzo ¿A qué hora? 4.00 p. m. (Perú y Colombia) ¿Dónde? Estadio Metropolitano de Barranquilla ¿En qué canal? Win Sports+

¿A qué hora juegan Junior vs. Pasto?

En Colombia y Perú, el cotejo Junior vs. Pasto se podrá seguir a partir de las 4.00 p. m. Consulta la guía de horarios para otros países de la región.

Colombia: 4.00 p. m.

Ecuador: 4.00 p. m.

Perú: 4.00 p. m.

Bolivia: 5.00 p. m.

Venezuela: 5.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 5.00 p. m.

Argentina: 6.00 p. m.

Brasil: 6.00 p. m.

Chile: 6.00 p. m.

Paraguay: 6.00 p. m.

Uruguay: 6.00 p. m.

España: 10.00 p. m.

Por el cierre de la fecha 12 en el Torneo Apertura de Colombia, Junior de Barranquilla recibirá al Deportivo Pasto con la necesidad de ganar para no complicar su octavo puesto en la tabla de posiciones, último cupo a la siguiente ronda.

El Tiburón viene de caer por la mínima en su visita a Deportivo Pereira. Con 18 puntos, está solo a una unidad por delante de La Equidad, aunque también tiene sobre sí las amenazas de Alianza Petrolera y Cortuluá.

Junior también compite en la Copa Sudamericana. Foto: Conmebol

El cuadro volcánico, por su parte, atraviesa una situación penosa, pues marcha en el antepenúltimo lugar con solo 9 puntos. En su duelo más reciente, perdió como local 4-2 contra Independiente de Santa Fe.

Junior y Pasto se enfrentaron dos veces el año pasado, con saldo favorable para los rojiblancos de una victoria y un empate. En dicha temporada por fin pudieron cortar una mala racha de tres derrotas al hilo a manos de los tricolores.

PUEDES VER: Conmebol liberó el audio y video del VAR en el supuesto gol de Perú ante Uruguay

¿Qué canal transmite Junior vs. Pasto?

En territorio colombiano, el encuentro Junior vs. Pasto será televisado por la señal de Win Sports+, canal que cuenta con los derechos de transmisión de la Liga Betplay.

¿Dónde ver Junior vs. Pasto por internet?

Para que no te pierdas la transmisión del Junior vs. Pasto por internet, sintoniza la señal de Win Sports ONLINE, servicio de streaming de esta cadena deportiva. En caso no cuentes con acceso a la misma, también puedes informarte desde la cobertura gratuita a través de la web de La República Deportes.

Pronósticos de Junior vs. Pasto

Según las previsiones de las principales casas de apuestas. Junior es favorito para quedarse con la victoria, con una cuota máxima de 1,45 veces lo invertido. El empate paga hasta 4,04 el valor del monto inicial, mientras que el triunfo de Pasto llega a cotizarse en 7,50.

Últimos partidos de Junior vs. Pasto

Junior 2-1 Pasto | 01.11.21

Pasto 0-0 Junior | 11.04.21

Junior 0-1 Pasto | 07.10.20

Pasto 2-1 Junior | 12.10.19

Pasto 1-0 Junior | 12.06.19.

¿Dónde juegan Junior vs. Pasto?

El escenario de este compromiso será el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, recinto deportivo ubicado en la ciudad de Barranquilla.